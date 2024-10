Minus 18 Euro? Dieses Tarif-Angebot ist wirklich kein Preisfehler

Der Anbieter Freenet hat gerade ein Smartphone-Angebot ins Programm genommen, bei dessen Effektivpreis wir zweimal schauen mussten. Wir verraten dir, wie der Shop auf Effektivpreise von fast -18 Euro pro Monat(!) kommt. Und ob da wirklich kein fauler Zauber am Werk ist.

Budget-Flaggschiffe von Xiaomi mit Telekom-Tarif und Gratis-Tablet

In diesem Fall baut sich das Freenet-Angebot aus folgenden Komponenten zusammen, die in ihren Einzelpositionen recht viel Wert sind und die regulären Kosten in die Höhe schießen lassen:

Xiaomi 14T (256 GB) oder 14T Pro (512 GB) für einmalig 19 bzw. 119 Euro ; (Preise ohne Vertrag: 646 Euro & 897,95 Euro)

; (Preise ohne Vertrag: 646 Euro & 897,95 Euro) Telekom Allnet-Flat mit 25 bzw. 40 GB Datenvolumen für 24,99 bzw. 29,99 Euro monatlich ; kein Anschlusspreis

; kein Anschlusspreis 150 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

bei Rufnummernmitnahme Gratis dazu: Xiaomi Redmi Pad Pro; Preis normalerweise: 213,99 Euro

Smartphone und Gratis-Tablet stehen also den tatsächlich zu zahlenden Kosten im Vertrag gegenüber, wodurch sich die Effektivpreise berechnen. Und die liegen hier im zweistelligen Minusbereich. Wichtig immer zu erwähnen: Niemand zahlt hier Geld zurück. Der Effektivpreis – je niedriger er ist, umso besser – gibt aber einen guten Hinweis darauf, ob ein Vertrags-Angebot wirklich ein Deal ist.

Durch das Gratis-Tablet und den hohen Rufnummernmitnahme-Bonus landen wir hier bei folgender Rechnung für das Xiaomi 14T Pro:

→ Kosten: 24 x 29,99 Euro + 1 x 119 Euro = 838,76 Euro

→ Leistungen/Boni: 897,95 Euro (Preisvergleich-Bestpreis Xiaomi 14T Pro), 150 Euro Mitnahmebonus, 213,99 Euro Tablet-Gegenwert = -423,18 Euro

Auf 24 Monate gerechnet, ergibt sich so der Effektivpreis von Minus 17,63 Euro. Der Wert der Leistungen übersteigt den der Kosten also deutlich. Beim normalen Xiaomi 14T, das einmalig 19 Euro kostet und wo der kombinierte 25-GB-Tarif mit 24,99 Euro zu Buche schlägt, ist der Effektivpreis mit -16,30 Euro in einer ähnlichen Sphäre unterwegs. Freenet selbst kommt auf leicht andere (bessere) Zahlen in der eigenen Rechnung, allerdings gehen diese in dieselbe Richtung.

So rechnet Freenet das Angebot zum Xiaomi 14T Pro.

Effektivpreis für Xiaomi-Handy deutlich unter Null: Lohnt sich das?

Durch die Kombination der verschiedenen Aspekte des Angebots, ist hier ein wenig Finesse gefragt. Während die Tarif-Inhalte und deren Boni – vor allem der Rufnummernmitnahmebonus – von Freenet abgefrühstückt werden, staubst das Gratis-Tablet bei Xiaomi selbst im Rahmen der Marktstart-Aktion der 14T-Modelle ab. Die gilt auch nur noch bis zum 11. Oktober. Freenet lässt das Gesamt-Angebot demnach auch nur noch bis zum 10. Oktober laufen. Die Registrierungsphase bei Xiaomi geht danach noch bis zum 30.11.

Richtig gut bei dem Angebot ist neben den Preisen, dass du a) ein Smartphone bekommst, das ganz frisch auf dem Markt ist. Die beiden T-Modelle von Xiaomi sind erst im September vorgestellt worden. b) bringt dich der Tarif – egal ob 25 oder 40 GB – ins Telekom-Netz, was ein Argument für sich ist. Vertragspartner ist aber Freenet und nicht die Telekom selbst. Das 5G-Netz ist für den Tarif dazu noch nicht geöffnet.

Nichtsdestotrotz: Ob du am Handy oder am Tarif Interesse hast – der Deal ist wirklich erstaunlich gut. So richtig lohnt er sich aber natürlich nur, wenn du vor allem aus der Hardware Nutzen ziehen kannst.

Xiaomi 14T und Xiaomi 14T Pro: Flaggschiff-Power zum kleinen Preis

Die beiden Xiaomi-Handys unterscheiden sich kaum in ihrem Design. Sie nutzen das gleiche 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Auch das Kamera-Modul, bestehend aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 50-MP-Telekamera, ist identisch. Erst ein Blick unter die Haube zeigt die tatsächlichen Differenzen auf. Denn das Xiaomi 14T setzt auf einen MediaTek Dimensity 8300+ Ultra, während die Pro-Variante einen MediaTek Dimensity 9300+ verpasst bekommen hat.

Das neue Xiaomi 14T Pro

In beiden Fällen bekommt Ihr 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB oder 512 GB Flash-Speicher. Das Xiaomi 14T Pro bietet zudem eine 1.024-GB-Variante. Typisch für solche Smartphones ist auch die gute Laufzeit des 5.000-mAh-Akkus und die schnelle Ladezeit dank 120-W-Ladeleistung beim Pro und 67 W bei der Standardvariante. Die Kollegen von nextpit haben das Xiaomi 14T Pro bereits getestet und waren hier lediglich von kleineren Punkten, wie der eher durchschnittlichen Spielleistung, etwas enttäuscht.