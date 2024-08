Geekom Mini PC im Sale: Mehr PC für 250 Euro geht nicht!

Mini PCs sind handlich und zumeist viel günstiger als Laptops oder Tower-PCs. Fürs Homeoffice ist die Performance in aller Regel mehr als ausreichend. Selbst einige Games sind mit den kleinen Boxen ohne weiteres spielbar. Geekom ist einer der bekanntesten Hersteller dieser Geräte.

Geekom Mini Air 12: Mit exklusivem Rabatt kostet er nur noch 250 Euro

Den Geekom Mini Air 12 bekommen inside digital Leser aktuell dank Gutscheincode günstiger. Wer im Shop des Herstellers auf Tour geht und den Code digitalAir12 eingibt, lässt vom bereits um 100 Euro reduzierten Preisschild weitere 50 Euro verschwinden. Statt 399 Euro bekommst du den Mini PC damit für 250 Euro.

Windows 11 & 16 GB RAM: Das steckt in dem kleinen Powerpaket

Der Mini Air 12 ist einer der flachsten Mini-PCs (Bestenliste) im Aufgebot von Geekom. Das Gehäuse misst gerade einmal 117 × 112 × 34,2 mm. Der Rechner hat dazu eine erstaunlich hohe Anschlussvielfalt. Mit dabei sind diese Slots und Schalter:

An der Vorderseite: 1x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1 x USB Type C 1 x 3,5-mm-Kopfhöreranschluss Knopf zum Anschalten

Links: 1 x SD-Karten-Lesegerät

Rechts: 1 x Kensington Schloss

Auf der Rückseite: 2 x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1 x USB Type C 1 x Mini DisplayPort 1.4 1 x RJ45 Ethernet-Anschluss 1 x HDMI 2.0-Anschluss 1 x DC-Buchse



Der Mini-PC von geekom passt locker in eine Hand

Die Verteilung ermöglicht neben einem Multi-Monitor-Setup, wie es in vielen Büros mittlerweile Usus ist, auch ein gutes Wärmemanagement. Die Lüfter an den Seiten arbeiten zudem leise, da sie aufgrund der guten Wärmekontrolle des Intel-Prozessors nicht so stark arbeiten müssen. Und genau dieser ist auch eines der Highlights des Mini Air 12. Es handelt sich um einen Intel N100-Prozessor aus der Alder-Lake-Generation mit 16 GB DDR5-RAM und 512 GB internem Speicher. Hierfür hat Geekom eine M.2-PCIe-SSD verbaut, die eine gute Lese- und Schreibgeschwindigkeit ausweist. Der Speicher lässt sich bei Bedarf auf bis zu 2 Terabyte erhöhen.

Nur 250 Euro: Einschätzung zum Preis

Eine High-End-Gaming-Maschine für weniger als 300 Euro gibt’s mit dem Geekom Air 12 erwartungsgemäß nicht. Bist du allerdings auf der Suche nach einem neuen Smart-Home-Hub oder einem flotten Rechner fürs Home-Office, ist dieser Deal nicht zuletzt dank des 50-Euro-Coupon-Codes digitalAir12 ein veritables Schnäppchen. Geliefert wird der kleine Computer dazu ohne zusätzliche Versandkosten.

Übrigens: Wenn du noch mehr zu dem kleinen PC wissen möchtest, haben die Kollegen von nextpit.de einen ausführlichen Testbericht zum Windows-Rechner veröffentlicht.