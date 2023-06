Testnote: Supergeil! – Einer der besten Kopfhörer aller Zeiten jetzt so günstig wie noch nie

Die 19-Prozent-Aktion bei MediaMarkt ist in vollem Gange. Beinahe das gesamte Sortiment hat der Elektronikhändler reduziert – mit Ausnahme von einigen wenigen Marken. Sony gehört nicht zu den Ausnahmen. Und dadurch entstehen teils richtig gute Angebote, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen. Eins davon gibt’s zu den Sony-Kopfhörern WH-1000XM5. Statt zuvor rund 350 Euro gibt’s die Over-Ears mit ANC und hervorragendem Klang jetzt für unter 290 Euro. Günstiger ist kein anderer Anbieter auf dem Markt. Dazu später mehr.

Sony WH-1000XM5 Kopfhörer: Top Sound, ANC und Komfort

Im Test der Sony Over-Ears zogen wir folgendes Fazit: „Der Klang ist fabelhaft, der Tragekomfort hoch und das ANC überragend“. Insgesamt kamen die Kopfhörer damit auf eine top Bewertung von 95 von 100 Prozentpunkten. Generell gilt die aktive Geräuschunterdrückung von Sony zu einer der besten. Dadurch kannst du dich in Bus, Bahn oder Büro nahezu komplett von der Außenwelt abschirmen und viel besser auf Musik oder Arbeit konzentrieren.

Der Klang der Sony WH-1000XM5 weiß ebenso zu überzeugen. So liefern die Kopfhörer einen satten Bass – aber dennoch ausgewogenen Sound. Insbesondere die hohe Detailliertheit in der Musik ist uns im Test positiv aufgefallen. Dazu reicht der Akku der Over-Ears für bis zu 30 Stunden Musik-, Podcast-, oder Hörbuchgenuss. Somit geht dir auch auf langen Reisen nie der Saft aus. Für einen besseren Transport werden die Kopfhörer mit einem schicken Etui geliefert.

Wir machen den Preis-Check

Nun zum Angebot bei MediaMarkt. Der Elektronikhändler reduziert bereits den Tiefstpreis der vergangen 30 Tage um rund 10 Euro, legst du die Kopfhörer in den Warenkorb, greift der Rabatt der Mehrwertsteuer-Aktion. Dadurch stehen am Ende nur noch knapp 285 Euro auf der Rechnung. Und das ist ein verdammt guter Preis für die Over-Ears. Denn schaut man sich den Preisverlauf an (siehe unten), erkennt man: So günstig waren die Sony WH-1000XM5 zuvor noch nie zu haben. Ein guter Zeitpunkt für einen Kauf? Definitiv! Aber auch ein Blick auf die weiteren Angebote der Aktion bei MediaMarkt lohnt sich auf jeden Fall.

