Aufgepasst: Miele Waschmaschine bei MediaMarkt so günstig wie noch nie zuvor!

Vielleicht hast du schon mal von der MwSt.-Aktion gehört. Während dieses Zeitraums sparst du dir bei MediaMarkt auf viele Produkte 19 Prozent Mehrwertsteuer (effektiv 15,966 Prozent Rabatt). Die Aktion geht bis zum 10. Februar, und wir haben dir in diesem Artikel die spannendsten Angebote zusammengefasst. Ein Schnäppchen, das besonders hervorsticht, ist eine Waschmaschine von Miele. Im Folgenden erfährst du alles, was du wissen musst!

Miele Waschmaschine zum Tiefstpreis

Die W1 Waschmaschine des beliebten deutschen Herstellers ist ein klassischer Frontloader mit einem Fassungsvermögen von neun Kilogramm. Egal, ob Großfamilie oder einfach nur großer Kleiderschrank, hier bekommst du einiges an Wäsche unter. Sie verfügt über zwölf verschiedene Programme, darunter auch eines gezielt für Dunkles und Jeans. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, mit SteamCare empfindliche Stoffe wie Hemden oder Blusen mit Dampf behandeln zu lassen, was die Bügelzeit um bis zu 50 Prozent reduzieren soll. Dank der Addload-Funktion kannst du vergessene Kleidung nachlegen, ohne das Waschprogramm unterbrechen zu müssen.

Besonders cool ist die Startzeitvorwahl von bis zu 24 Stunden. Obendrein lässt sich die Maschine komplett per App steuern, sodass du sie auch von unterwegs aus anschalten kannst.

So viel kostet dich die Waschmaschine jetzt noch

Wie wir es von Miele gewohnt sind, hat diese Qualität auch einen ziemlichen Preis. Eigentlich müsstest du für die Maschine 1.099 Euro zahlen. Während der Mehrwertsteuer-Aktion sinkt der Preis jetzt aber erstmals auf unter 1.000 Euro und du sparst dir ganze 175,47 Euro. Am Ende musst du also noch 923,53 Euro auf den Tresen legen. MediaMarkt schlägt hier jetzt noch 39,90 Euro für die Lieferkosten obendrauf, dennoch bekommst du sie jetzt so günstig wie noch nie zuvor (Preisvergleich). Wichtig: Den Mehrwertsteuer-Abzug kannst du dir nur sichern, wenn du dich vorher kostenlos als myMediaMarkt-Mitglied anmeldest.

Wenn dir das zu viel Geld für eine neue Waschmaschine ist, dann sieh dir dieses Modell von Bosch mal genauer an. Sie bietet dir acht Kilogramm Fassungsvermögen und kostet dank der MwSt.-Aktion nur noch 411,76 Euro anstatt 889 Euro.

Jetzt weiterlesen Dieses Samsung-Handy kostet erstmals keine 200 Euro mehr