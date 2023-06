Microsoft Surface Pro 9 in spannendem Tarif-Deal: Perfekte Kombi aus Tablet & Laptop

Anstelle eines Smartphones kannst du dir bei O 2 auch immer wieder coole Tarif-Angebote mit anderen Geräten schnappen. Aktuell gibt es so etwa einen äußerst spannenden Deal rund um das Microsoft Surface Pro 9 5G für nur einen Euro. Das Surface ist dabei die perfekte Kombination aus Tablet und Laptop. Dadurch eignet es sich optimal für das mobile Arbeiten, aber auch für einen entspannten Abend auf der Couch. Dem Microsoft-Gerät wird bei O 2 ein 25 GB starker Tarif mit Grow-Vorteil zur Seite gestellt. Kostenpunkt für den Tarif: monatlich 64,99 Euro (36 Monate Laufzeit).

Microsoft Surface Pro 9 5G – Laptop & Tablet in einem

Suchst du ein Gerät für das mobile Arbeiten? Fürs gemütliche Zeichnen und Spielen in der Bahn? Oder doch nur fürs Streamen auf der Couch? All dies vereint das Microsoft Surface Pro 9 in einem Gerät! Mit der mitgelieferten Surface Pro Signature Tastatur samt Trackpad verwandelst du das Surface nämlich im Handumdrehen in ein waschechtes Notebook. Dabei sorgt der verbaute Microsoft SQ 3-Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher für ordentlich Power. In Kombination mit Windows 11 Home, welches als Betriebssystem bereits vorinstalliert wurde, arbeitest du so flüssig, auch mit mehreren Tabs und Programmen gleichzeitig. Als Speicherplatz stehen dir zudem 256 GB zur Verfügung. Die integrierte Kamera ist dabei nicht nur das perfekte Extra für Videokonferenzen, sondern dient dank der Entsperrung per Gesichtserkennung auch als Sicherheitsmaßnahme.

Alternativ kannst du die Tastatur aber ebenso als Klappständer oder Display-Schutz nutzen. Dadurch wird das Microsoft Surface zum flexibel einsetzbaren Tablet. Dabei steuerst du das Gerät direkt über das 13 Zoll große Touchdisplay. Dieses punktet mit einer Auflösung von 2880 x 1920 Pixeln sowie einer dynamischen Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hz. Damit du auch wirklich nach der Arbeit noch auf der Couch Zeit mit deinem Surface verbringen kannst, verfügt das Gerät über eine starke Akkulaufzeit von bis zu 19 Stunden. Bei den Anschlüssen wird neben dem Surface Connect-Stecker unter anderem noch auf zwei USB-C 3.2-Slots sowie einen Kopfhöreranschluss gesetzt. Besonders cool: Du bist bei dem Surface nicht nur auf WLAN-Netze angewiesen. Der dazugehörige 5G-Tarif lässt dich auch unterwegs blitzschnell surfen.

25 GB ohne Anschlusspreis: Stetig wachsender O2-Tarif

Dem leistungsstarken Microsoft Surface Pro 9 wird nämlich ein ordentlicher Tarif zur Seite gestellt. Beim O 2 Mobile M Tarif bekommst du zunächst 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer blitzschnellen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Hinzu kommen dank des Grow-Vorteils jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten monatlich. Außerdem stellt dir O 2 eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten fallen für das Tarif-Bundle monatlich 64,99 Euro an. Die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro werden bei dem Angebot komplett gestrichen. Dadurch zahlst du nur noch einen Euro für das Microsoft Surface Pro 9, sowie 4,99 Euro Versandkosten, obendrauf. Einzeln kostet das Gerät hingegen rund 1.235 Euro oder mehr. Wenn du also ein neues Arbeitsgerät und Streamingdevice suchst, könnte dieser Tarif-Deal durchaus interessant für dich sein.