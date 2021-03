Zur Sache: Bei MediaMarkt, Saturn und Otto ist derzeit das Microsoft Surface Laptop 3 im Angebot. Und zwar zum ersten Mal in der gebotenen Konfiguration für unter 1.000 Euro – es kostet 999 Euro. Auch bei Amazon ist das Angebot zu diesem Preis verfügbar.

Zu den Eckdaten: Es handelt sich hierbei um das Microsoft Surface Laptop 3, anders als das Surface Book 3 verfügt es nicht über ein abnehmbares Display, sondern ist ein normaler Laptop mit Bildschirm, Scharnier und Tastatur. Die im Angebot befindliche Variante wird von einem Intel Core i5 Prozessor (10. Generation) angetrieben, greift auf 8 GB Arbeitsspeicher zurück und bietet intern 256 GB Speicherplatz auf der SSD-Festplatte. Installiert ist Windows 10. Der große Vorteil: Ähnlich wie bei Apples MacBooks kommen hier Hard- und Software aus einem Haus und sind ideal aufeinander abgestimmt.

Surface Laptop 3 im Angebot: Das kann das Notebook

Das Surface Laptop 3 richtet sich an Käufer, die ein schlankes, aber leistungsstarkes Notebook mit Windows-Betriebssystem suchen. Mit 13,5 Zoll Displaygröße und knapp 1,3 Kilogramm auf der Waage trifft das Merkmal der Mobilität zu, das Metallgehäuse tut sein übriges und sorgt für entsprechende Robustheit.

Die Leistungsmerkmale – vorwiegend Prozessor und Arbeitsspeicher – sind nicht das Nonplusultra auf dem Markt. Aber auch i5 und 8 GB können in Verbindung mit der flotten SSD-Festplatte eine ansprechende Performance bieten. Video-Bearbeiter sollten jedoch die Finger von dem Gerät lassen, da hier keine dedizierte Grafikkarte mit an Bord ist. Zu guter Letzt zählt auch der Akku zu den Vorteilen. Microsoft verspricht bis zu 11,5 Stunden Akkulaufzeit, geladen wird per USB-C und einem 65W-Netzteil.

Technologisch ist das Notebook auf der Höhe. Neben Bluetooth 5.0 unterstützt es auch den neuen WLAN-Standard WiFi 6. Optische Anschlüsse sind auch aufgrund der Bauweise quantitativ spärlich vorhanden, qualitativ aber ordentlich. So gibt es USB-A und USB-C mit neuesten Standards, außerdem einen Klinkenstecker für Kopfhörer. Willst du viele Geräte anschließen können, empfiehlt sich eine Docking-Station oder andere Anschluss-Splitter. Der Bildschirm ist im modernen 3:2-Format gehalten und stellt Inhalte hochauflösend mit 2.256 x 1.504 Pixeln dar. Dazu ist die Anzeige ein Touchscreen, was insbesondere bei einigen kleinteiligen Arbeiten und bei kleinen Präsentationen von Vorteil ist.

Der Deal im Check

Wer bei otto.de oder Saturn kauft, erhält ein Jahresabo von Microsoft 365 Single kostenlos dazu. Insgesamt ist der Deal aber auch ohne die Zugabe gut. Laut Preisvergleich und -verlauf gab es das Surface Laptop 3 in dieser Ausführung noch nie zum gebotenen Preis unter 1.000 Euro. Bei Saturn werden noch rund 5 Euro, bei Otto rund 3 Euro Versandkosten auf den Preis aufgeschlagen. Neukunden können bei Otto außerdem noch per Gutscheincode „81964“ 15 Euro extra sparen. Bei Amazon gibt’s kein kostenloses Office-Abo – aber auch keine Versandkosten.

Die Händler geben als Referenz den UVP des Herstellers an, der bei 1.449 Euro liegt. Im Microsoft-Store ist das Notebook im Frühlingsangebot ebenfalls reduziert, kostet aber weiterhin über 1.100 Euro. Dafür gibt es hier im Einzelfall weitere Extra-Gadgets und Software dazu.

