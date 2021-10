Microsoft Duo 2 startet: Jetzt kommt der Galaxy-Fold-Rivale

Nachdem Samsung mit dem Galaxy Fold3 im Spätsommer sein Business-Smartphone auf den Markt gebracht hat, zieht Microsoft nun nach. Das Surface Duo 2 kommt auf den Markt und ist in vielerlei Hinsicht ein Konkurrent zum Samsung-Falthandy.

Mit 1.599 Euro Startpreis spielt es nicht nur preislich in einer Liga mit dem sogar noch etwas teureren Samsung-Pendant. Auch der Formfaktor ist ähnlich. Dennoch gibt es bei den beiden seitlich faltbaren Smartphones Unterschiede. Am plakativsten: Microsoft baut ein faltbares Gehäuse und setzt zwei Displays ein. Bei Samsung ist das komplette Display klappbar. Hierdurch wirkt Samsung fortschrittlicher, Microsoft jedoch robuster. Das Surface Duo ist das Smartphone der Wahl, wenn du beim Über-1.500-Euro.-Smartphone den Technik- und Scharnier-Experimenten noch nicht traust.

Jeder Bildschirm für sich misst 5,8 Zoll in der Diagonalen, ausgeklappt macht das eine Arbeitsfläche von 8,3 Zoll im 3:2-Format – mit der kleinen Scharnier-Unterbrechung in der Mitte. Die ausführliche Beschreibung des Surface Duo 2 findest du in unserem Vorstellungsartikel.

Surface Duo 2 ab 1.599 Euro erhältlich

Bei MediaMarkt kostet das neue Microsoft-Smartphone mit Android-Betriebssystem – wie überall sonst auch – mindestens 1.599 Euro. Hierfür bekommst du die Version mit 8 und 128 GB Speicherplatz. Für 100 Euro Aufpreis gibt es sogar 256 GB. Auf dem Gerät läuft Googles Android-Betriebssystem, allerdings mit dem Windows-Launcher als Benutzeroberfläche. Das eigene mobile Betriebssystem, zuletzt als Windows 10 Mobile gesehen, hat der Software-Riese schon vor einigen Jahren begraben und fortan auf eine bessere Integration von Android im Windows-Kosmos gesetzt.

Ab Werk ist Android 11 vorinstalliert. Sobald mit dem neuen Pixel 6 auch Android 12 offiziell ist und von den Hardware-Herstellern entsprechend angepasst wird, dürfte für das Surface Duo 2 bald auch ein entsprechendes Update verfügbar sein. Allerdings dürfte die Anpassung an die Formfaktor-Eigenheiten aufwendiger sein, sodass ein Android-12-Update noch 2021 eher überraschen dürfte.

Microsoft Surface Duo 2 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Display 8,3 Zoll, 2.688 x 1.892 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.449 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 284 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 1.599 € Marktstart Oktober 2021

Insgesamt fügt sich das Surface Duo 2 in die Surface-Welt von Microsoft ein, die in diesen Tagen auch um neue Pro-Tablets und bald um ein neues Notebook erweitert wird. Die Business-Reihe will durch Funktion und Form bestechen, was bei Laptops seit Jahren gut funktioniert, soll im x-ten Anlauf nun auch bei Smartphones klappen. Verfügbar ist das Surface Duo 2 in zwei eher schlichten Farbversionen – Gletscher (Weiß) und Obsidian (Dunkelgrau).

Beizeiten dürfte das Surface Duo auch in Kombination mit Mobilfunktarifen erhältlich und dann insbesondere etwas günstiger sein. Zum ersten Surface Duo gab es in der Vergangenheit immer mal wieder interessante Handyvertrag-Schnäppchen.