Über 70 Prozent günstiger: Amazon haut Microsoft 365 Family zum Schnäppchenpreis raus

Wer die von Microsoft veranschlagten 99 Euro Jahresgebühr für das Office-Abo Microsoft 365 Family zahlt, ist entweder äußerst faul oder zahlt unwissentlich deutlich mehr als nötig. Denn immer wieder ist das Jahresabo für bis zu 6 Nutzer im Netz günstiger zu haben. Während die Preise häufig zwischen 60 und 80 Euro pendeln, gibt es hin und wieder Preis-Ausreißer nach unten. So wie jetzt bei Amazon.

Microsoft 365 Family für 55 Euro – und es gibt sogar 3 Monate extra

Aktuell verkauft der Online-Gigant das Microsoft-Abo mit Word, Excel, PowerPoint und 1 Terabyte OneDrive-Speicherplatz pro User zum Preis von 54,99 Euro. Das Angebot wird besonders gut, wenn du bedenkst, dass du hier nicht nur 12 Monate, sondern sogar 15 Monate Laufzeit für bekommst.

Realisiert wird der günstige Preis dadurch, dass die Sicherheits-Software McAfee Total Protection (12 Monate, 6 Geräte) mit im Paket steckt. Das Antiviren-Programm mit zusätzlichen Sicherheits-Features kannst du nutzen, musst es aber nicht. Du tappst also in keine Kostenfalle. Das Kombi-Angebot sorgt aber durch diese Quersubventionierung für den guten Preis des Office-Abos.

Übrigens: Zum gleichen Preis gibt es das Microsoft-Abo auch in Kombination mit Norton 360 Deluxe. Nur für den Fall, dass dir das mehr zusagt, als die McAfee-Variante. Auch, wenn du die Family-Vorzüge des Abo-Sharings nicht nutzen möchtest, gibt es ein Angebot. In der Single-Variante ist Microsoft 365 in den identischen Kombinationen für 46,99 Euro erhältlich.

Im Angebot: Microsoft 365 Family und Norton 360 Deluxe.

Alle verfügbaren Angebote auf einen Blick:

Direkt einlösbar, so viele Abos kannst du maximal kaufen

Kaufst du das Jahresabo bei Amazon, bekommst du den Einlöse-Code direkt per Mail beziehungsweise abrufbar in deinem Amazon-Konto (über die Games- & Software-Bibliothek). Damit kannst du dein Abo direkt in deinem Microsoft-Konto aktivieren beziehungsweise verlängern.

Insgesamt geht das für bis zu fünf Jahre im Voraus, wie Microsoft in den AGB erklärt. Je nach Angebot kann es sich also lohnen, den Schnäppchenpreis gleich mehrfach zu sichern. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt allerdings, dass Preise rund um die 50 Euro (für das 12-Monatsabo) im Jahr ab und zu gesehen werden. Recht verlässlich immer rund um den Black Friday. Nichtsdestotrotz ist das aktuelle Amazon-Angebot ein sehr gutes.

Das ist Microsoft 365

Was bis vor wenigen Jahren noch unter dem Namen Office 365 lief, bekommst du jetzt mit Microsoft 365. Hier stecken sämtliche Microsoft-Dienste, wie Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Teams und OneNote mit drin. Außerdem steht dir ein Terabyte Cloud-Speicher bei OneDrive zur Verfügung. Und das pro einzelnem Nutzer der bis zu 6 Accounts im Family-Abo. Zugriff auf den Online-Speicher hast du sowohl über deinen PC oder Mac als auch mobil via iOS oder Android. Das erleichtert dir die Arbeit, da du immer und überall Zugriff auf deine Fotos, Dokumente und sonstige Daten hast.