Endet heute: Microsoft Office 365 (6 User) für 50 Euro

Jetzt ist der Abo-Deal da, auf den viele gewartet haben: Microsoft 365. Aber – am Freitag ist der Deal auch schon wieder vorbei, wie Amazon in einer kleinen Zeile verrät. Dazu kann so ein Angebot auch jederzeit ausverkauft sein. Schnell sein lohnt sich also.

Microsoft 365 Family (6 User) für 50 Euro

Heute ist der Lizenzcode für das Microsoft 365 Family-Jahresabo bei Amazon deutlich reduziert. Ein Jahr lang, alle Office Programme für bis zu 6 Nutzer. Das Paket kostet normalerweise 90 bis 100 Euro, im Angebot mal 60 bis 80 Euro. Jetzt hat Amazon das erwartete Black-Friday-Angebot ausgegraben und biet den neuen Top-Preis: Für 49,99 Euro gibt es das Jahresabo zum Neuabschluss oder zur Verlängerung.

Der Rabatt entspricht satten 50 Prozent gegenüber dem Anbieterpreis. Normalerweise kostet das Jahr für die Family-Edition nämlich 99 Euro. Dabei kannst du den Download-Code bequem über Amazon (oder per Mail) abrufen oder ihn dir klassisch in einer Box zuschicken lassen. Bei beiden Möglichkeiten gilt derselbe Preis. Ein Countdown auf der Amazon-Seite verrät, wie lange das Angebot maximal gilt. Ein früherer Stopp ist bei hoher Nachfrage möglich und denkbar.

Das steckt im Office 365 Nachfolger

Mit dem Microsoft 365 Abo, ehemals Office 365, hast du stetigen Zugriff auf sämtliche Office-Programme und fortwährende Aktualisierungen. Du bleibst also nicht auf einer Word-Version stehen, sondern erhältst automatisch immer die neueste. Ideal für kritische Arbeiten, wie Abschlussarbeiten: Du kannst aus Word deine Dokumente direkt in OneDrive speichern lassen. Das passiert so regelmäßig, dass selbst bei einem Komplett-Absturz oder Diebstahl deine Arbeit nicht verloren ist.

Neben Word stecken auch Excel, PowerPoint und Outlook mit im Abonnement. Außerdem erhält jeder Nutzer 1 TB Online-Speicher im Cloud-Dienst OneDrive. Bei 6 Nutzern macht das 6 Terabyte.

Im Sommer erst hatte Microsoft dem Dienst eine Frischzellenkur spendiert und aus Office 365 das neue Microsoft 365 gemacht. Der meistgenutzte Inhalt – also die Office-Apps rund um Word, Excel und OneDrive – sind unveränderter Bestandteil geblieben. Im aktuellen Angebot ist das Family-Abo für 6 Nutzer sogar günstiger als das Single-User-Abo.

→ Hier geht’s zum Angebot

Übrigens: Weitere Abo-Dienste, die in der Black-Week günstiger sind, haben wir in diesem Artikel für dich zusammengetragen. Außerdem empfehlen wir dir unseren Schnäppchen-Ticker, der kaum einen Deal in der Black Week verpasst.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.