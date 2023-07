Microsoft 365 Family: Dank dieses Deals hast du mehr als 2 Jahre Ruhe

Das Abo-Modell von Microsoft 365 ist denkbar einfach. Du zahlst für ein Jahr im Voraus und hast dann vollen Zugriff auf die stets aktuellsten Versionen von Word, Excel, PowerPoint und Co. Außerdem – und das ist der eigentliche Star des Office-Teams – gibt es pro Nutzer 1 TB Online-Speicher im Cloud-Dienst OneDrive.

Jetzt verlängern: Dank dieses Deals hast du mehr als 2 Jahre Ruhe

Die meisten User versammeln sich in der Family-Version des Abos. Hier kannst du bis zu 6 Zugänge unter einem Account vereinen – und damit auch 6 Mal ein Terabyte Cloud-Speicher nutzen. Aber was kostet das nun alles?

Im Normalfall berechnet Microsoft das Jahresabo für Microsoft 365 Family mit knapp 100 Euro. Im Regelfall bekommst du es günstiger – etwa zwischen 60 und 80 Euro. Wenn du aber ausgefuchst bist, wartest du auf die zwei, drei Gelegenheiten im Jahr, an denen Office richtig günstig wird. So wie jetzt.

Für alle Prime-Kunden schnürt Amazon den besten Office-Deal aller Zeiten zusammen. Hier bekommst du nämlich gleich zwei Jahresabos für Microsoft 365 Family zum Preis von 99,99 Euro – also fast zum Normalpreis für nur ein Jahr bei Microsoft – und dazu gibt es nochmal 3 Monate on top.

Prime-Day-Deal verschafft dir 27 Monate zum Preis von 12

So kommst du aufsummiert auf 27 Monate und zahlst dafür einmalig knapp 100 Euro. Im Monat sind das dann heruntergerechnet 3,70 Euro und aufs Jahr zahlst du 44,44 Euro. Das ist nochmal 5 Euro günstiger als der Prime-Day-Deal zum normalen Family-Jahresabo.

Zwei Microsoft 365 Jahresabos zum Preis von einem

Mit diesem Deal hast du also mehr als zwei Jahre Ruhe. Je nachdem lohnt sich auch der doppelte Doppel-Kauf. Microsoft erlaubt das Einlösen der Codes für bis zu 5 Jahre im Voraus. Heißt: Wenn dein Abo ohnehin bald ausläuft oder du noch gar keines hast, kannst du dir für 200 Euro viereinhalb Jahre Office im Voraus zum besten Preis sichern.

Code per Mail – sofort loslegen

Den beziehungsweise die Lizenzcodes bekommst du nach dem Kauf per Mail oder abrufbar in deinem Amazon-Konto. So kannst du die Office-Jahre sofort einlösen und musst an nichts weiter denken, wenn dir – wie in anderen Deals üblich – erst noch der Code auf Papier in einer Box angeliefert wird.