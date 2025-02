Vor kurzem hat Microsoft ordentlich an der Preisschraube gedreht. Nach Jahren der preislichen Stabilität ist das beliebte Software- und vor allem Cloud-Abo Microsoft 365 jetzt teurer. Wer das Jahresabo von Microsoft 365 Family bequem direkt in seinem Microsoft-Konto abschließt, zahlte bis zuletzt 99 Euro – mittlerweile sind es aber knapp 130 Euro. Zumindest regulär. Schuld daran ist unter anderem die Aufnahme und Integration von Profi-KI-Tools.

Wie bei allen Inklusiv-Tools gilt auch hier: Mitgefangen, mitgehangen. Abwählen und weniger zahlen geht also nicht. Denn das Kaufargument bleibt auch mit dem neuen Preis vor allem der für alle 6 User individuell nutzbare 1-TB-Cloudspeicher mit OneDrive. Für die Software (Word, Excel und Co.) gibt’s mit LibreOffice und anderen Programmen im Zweifel nämlich Gratis-Alternativen. Und auch mit den Gratis-Versionen von ChatGPT und Gemini kommen viele Privatanwender im KI-Bereich aus.

70 ist das neue 50 – Angebote zum Jahresabo bei Amazon

Schon im alten Preismodell ließ sich regelmäßig einiges sparen. Zumeist waren die Lizenzcodes für 60 bis 80 Euro zu haben. Im Sonderangebotsfall gab es sie für 50 Euro oder knapp darunter. Dann lohnte sich das Zuschlagen richtig. Wie aber sieht es jetzt aus?

Schon wenige Wochen nach er Preiserhöhung zeigt sich: 70 ist das neue 50. Amazon verkauft das Microsoft 365 Family Jahresabo derzeit nämlich mit ordentlichem Rabatt – und zwar für 69 Euro und dann auch noch mit 15 statt 12 Monaten. Das ist dann wohl die neue Deal-Messlatte. Das Angebot bei Amazon ist seit ein paar Tagen immer mal wieder da – war zwischenzeitlich aber auch schonmal komplett vergriffen. Aktuell läuft es wieder.

→ Zum Microsoft-365-Family-Angebot

68 Prozent Rabatt auf Microsoft 365 Family? Das steckt dahinter

Den Rabatt beziffert Amazon mit sage und schreibe 68 Prozent. Das liegt daran, dass neben dem Office- und Cloud-Paket von Microsoft noch Sicherheitssoftware von Norton mit dabei ist. Durch diese Kombi wird das Set quersubventioniert, einzeln liegen beide Softwares zusammen bei über 200 Euro. Bei Amazon zahlst du jetzt aber 69 Euro, wodurch der Rabatt exorbitant wirkt.

Machen wir uns nichts vor: Wirklich interessant ist das Angebot wegen Microsoft 365. Wer hier also einsteigen will, genügend Mitstreiter fürs Family-Abo hat oder sein schon laufendes Abo verlängern möchte, der erwischt jetzt einen wohl guten Zeitpunkt. Die Empfehlung ist deshalb noch nicht so klar auszusprechen, weil niemand absehen kann, wie sich die Deal-Preise zum MS365-Abo in den kommenden Monaten noch so entwickeln. Unsere Prognose lautet aber leider: Die 50-Euro-Schnäppchen fürs Jahresabo wird es erst einmal wohl nicht mehr geben.

Übrigens: Wenn du Bedarf an Norton 360 hast (ebenfalls für 5 Geräte und 15 Monate), lohnt sich der Deal so richtig. Allerdings ist bei Microsoft 365 mit dem Windows Defender auch eine integrierte Sicherheits-Software mit dabei. Wichtig: Bei Nutzung des Amazon-Angebots ist eine automatische Verlängerung des Norton-Abos eingestellt (Microsoft 365 ist ein Einmalkauf). Die musst du bei dir im Amazon-Konto aktiv ausstellen, damit du hier nicht nachträglich in eine Kostenfalle rutschst.

Family-Abo gilt für bis zu 6 User und 30 Geräten

Das Besondere am Family-Abo ist, dass du die Lizenz mit bis zu 5 Anderen (insgesamt also 6 User) teilen kannst. Jeder der Teilnehmer hat dabei sein eigenes isoliertes Konto, das er auf jeweils bis zu 5 Endgeräten nutzen kann (insgesamt also 30 Geräte). Und jeder der Nutzer bekommt so auch den Cloud-Speicher mit 1 TB beim Microsoft-Dienst OneDrive. Der ist der wahre Star des Abos – natürlich neben den immer neuesten Software-Versionen von Word, Excel, PowerPoint, Outlook und vielem mehr.

Dazu kommt dann jetzt die spezielle Integration des Copilots in alle MS365-Anwendungen. Ob Microsoft damit jetzt ein neues großes Kaufargument geschaffen hat, muss sich erst noch zeigen. Für den Alltagsnutzer, der ab und zu eine Kalkulation bei Excel oder einen Text bei Word schreibt, reichen auch Freeware-Lösungen wie LibreOffice oder Google Docs beziehungsweise Sheets.

Microsoft 365 Family – Software-Abo im Angebot

Der Cloud-Speicher lässt sich hingegen ebenfalls als Backup fürs Handy oder den Laptop einrichten und behält deine wichtigsten Dateien immer auf Abruf bereit. Für 365-Nutzer steht bei Excel und Word sogar die „Automatisch-Speichern-Option“ zur Verfügung. Wichtige Projekte wie Abschlussarbeiten werden dabei nach jeder Änderung direkt in der Cloud gespeichert und können faktisch nicht mehr verloren gehen.

Teilst du das Abo mit der Maximalanzahl, zahlt jeder 11,50 Euro für die 15 Monate, also nur 76 Cent pro Monat. Und selbst, wenn du es im Wortsinne allein zahlst und für deine Familie nutzbar machst, sind es mit 4,60 Euro pro Monat noch recht humane Kosten. Zum Vergleich: Beim reinen Cloud-Anbieter pCloud zahlst du für ein Jahr und nur 500 GB schon 50 Euro, also 4,16 Euro monatlich – für die Hälfte des verfügbaren Online-Speichers.

Auf Vorrat kaufen? So viele Abos kannst du dir auf einmal holen

Ganz allgemein stellt sich die Frage, ob man sich Microsoft 365 nicht auch auf Vorrat anschaffen kann. Hier erlaubt Microsoft das Einlösen der Codes auch nach der Preiserhöhung für bis zu maximal 5 Jahre im Voraus. Heißt: Wenn dein Abo ohnehin bald ausläuft oder du noch gar keines hast, kannst du dir für 140 Euro – also nur 10 Euro mehr als den Normalpreis für ein Jahr – gleich zwei Jahre im Voraus sichern.

Die Lizenzcodes bekommst du nach dem Kauf per Mail und abrufbar in deinem Amazon-Konto. So kannst du die Office-Jahre sofort in deinem Microsoft-Konto einlösen und musst an nichts weiter denken, wenn dir – wie in anderen Deals üblich – erst noch der Code auf Papier in einer Box angeliefert wird.

