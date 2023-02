Microsoft 365 Family 69 Prozent günstiger: Hier gibt’s sogar 15 statt 12 Monate zum Top-Preis

Microsoft 365 vereint alle Office-Anwendungen des Microsoft-Kosmos sowie ein Terabyte Cloud-Speicher pro Person in einem praktischen Abo. Im Angebot ist jetzt die Family-Version, die bis zu sechs Personen nutzen können. Heute, am Montag (13.02.), kannst du dir das Abo mit 15 Monaten zum Preis von nur 56,99 Euro sichern. Zum Vergleich: Bei Microsoft kostet dich das Abonnement 99 Euro für 12 Monate – ohne folgendes Extra. Denn: für den Angebotspreis ist bei Amazon außerdem ein Norton 360 Abo für 15 Monate enthalten, das dir neben Schutz vor Viren und sonstigen Online-Gefahren auch einen VPN-Dienst bereithält. Die Pflicht zur Aktivierung besteht nicht, das Angebots-Bundle bewirkt aber den quersubvenstionierten und damit äußerst günstigen Preis. Noch günstiger bekommst du das Microsoft-Abo jedoch woanders – dazu weiter unten mehr. Hier gibt’s alle Infos zum Deal.

Microsoft 365 stark reduziert: Das steckt drin

Laut Countdown gilt das Angebot bei Amazon nur bis heute Abend (13.02.) kurz vor Mitternacht. Im Vergleich zum Normalpreis beider Produkte (183,99 Euro) zahlst du hier mit nur 56,99 Euro 69 Prozent weniger – ein hervorragender Preis für das 15-monatige Abo. Bestellst du es bei Amazon, bekommst du den Freischalt-Code via Mail zugesandt oder du rufst ihn direkt in deinem Konto bei Amazon ab. So kannst du sofort loslegen, anstatt erst auf die Post warten zu müssen.

Was bis vor wenigen Jahren noch unter dem Namen Office 365 lief, bekommst du jetzt mit Microsoft 365. Hier stecken sämtliche Microsoft-Dienste, wie Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Teams und OneNote mit drin. Außerdem steht dir ein Terabyte Cloud-Speicher bei OneDrive zur Verfügung. Zugriff auf den Online-Speicher hast du sowohl über deinen PC oder Mac als auch mobil via iOS oder Android. Das erleichtert dir die Arbeit, da du immer und überall Zugriff auf deine Fotos, Dokumente und sonstige Daten hast. Cool ist: Da es sich hierbei um das Family-Abo handelt, nutzt du die Vorteile nicht nur auf einem Gerät, sondern kannst bis zu sechs Personen mit den Office-Diensten sowie jeweils einem Terabyte Cloud-Speicher versorgen.

69 Prozent rabattiert – hier ist das Abo jedoch noch günstiger

Übrigens: Damit du nicht alle paar Monate nach einem Angebot für Microsoft 365 Ausschau halten musst, kannst du auch gleich mehrere Freischalt-Codes auf einmal zu dem Angebotspreis kaufen. Einlösen lassen sie sich anschließend jeweils nach Ablauf des laufenden Zeitraums. Allerdings ist nach fünf Jahren Schluss. In einem Rutsch kannst du das Microsoft 365-Abo daher nur auf bis zu fünf Jahre verlängern.

Bei Amazon kostet dich das Microsoft 365 Family Abo zusammen mit einem Norton 360 Deluxe Abo für 15 Monate heute nur 56,99 Euro. Günstiger kommst du an die Microsoft Mitgliedschaft jedoch aktuell woanders. Bei Notebooksbilliger.de zahlst du aktuell nämlich nur 49,99 Euro für das Family-Paket mit 15 Monaten Laufzeit. Anstelle eines Norton-Abos bekommst du hier allerdings ein F-Secure Total Abo hinzu. Das beinhaltet ebenfalls einen Virenschutz und einen VPN-Dienst für mehr Anonymität im Netz. Auch bei notebooksbilliger.de bekommst du Microsoft 365 als digitales Abo, also mit sofortigem Freischaltcode (per Mail).