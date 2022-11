Microsoft 365 Abo verlängern: Mit diesem Deal bist du auf der sicheren Seite

Microsoft 365 heißt das Office-Abo, das stets die neuesten Software-Versionen der Microsoft-Welt beinhaltet. Excel, Word, PowerPoint, Teams und mehr sind enthalten. Das größte Plus ist jedoch der Online-Speicher OneDrive. Jetzt gibt’s das Jahresabo günstiger – wie erwartet.

Microsoft 365 günstiger als am Black Friday: Jetzt lohnt sich die Abo-Verlängerung

Das Angebot bei Amazon gilt die ganze sogenannte „Black Friday Woche“ über, kann aber auch vor deren Ende ausverkauft sein. Es beinhaltet Freischaltcodes des Programms Microsoft 365 Family für 12+3 Monate sowie ein Jahresabo von McAfee Total Protection, einem Antiviren-Schutz also. Den musst du aber nicht zwingend einlösen beziehungsweise kannst sofort wieder kündigen. Du zahlst also 99 Euro für den Doppelpack. Bei Microsoft selbst bekommst du für diesen Preis nur ein Jahr.

Dazu gibt es in dem Paket noch drei Freimonate, sodass der nutzbare Zeitraum sogar bei mehr als diesen zwei Jahren liegt. Rechnerisch zahlst du für das Komplett-Abo mit diesem Deal also 3,85 Euro pro Monat oder rund 46 Euro pro Jahr. Ein richtig guter Deal, der eigentlich in jedem Jahr rund um den Black Friday auftaucht.

OneDrive, Word, Excel und mehr: Das steckt drin

Mit dem Microsoft 365 Abo, ehemals Office 365, hast du stetigen Zugriff auf sämtliche Office-Programme und fortwährende Aktualisierungen. Du bleibst also nicht auf einer Word-Version stehen, sondern erhältst automatisch immer die neueste. Ideal für kritische Arbeiten, wie Abschlussarbeiten: Du kannst aus Word deine Dokumente direkt in OneDrive speichern lassen. Das passiert so regelmäßig, dass selbst bei einem Komplett-Absturz oder Laptop-Diebstahl deine Arbeit nicht verloren ist.

Neben Word stecken auch Excel, PowerPoint und Outlook mit im Abonnement. Außerdem erhält jeder Nutzer 1 TB Online-Speicher im Cloud-Dienst OneDrive. Bei sechs Nutzern macht das 6 Terabyte Cloud-Platz.

Im Sommer 2020 hatte Microsoft dem Dienst eine Frischzellenkur spendiert und aus Office 365 das neue Microsoft 365 gemacht. Der meistgenutzte Inhalt – also die Office-Apps rund um Word, Excel und OneDrive – sind unveränderter Bestandteil geblieben. Im aktuellen Angebot ist das Family-Abo für sechs Nutzer sogar günstiger als das Single-User-Abo.

Microsoft 365 auf Vorrat verlängern: So oft kannst du die Codes einlösen

Das Office-365-Abo lässt sich auch auf Vorrat kaufen. Wenn du einen Code einlöst, schließt sich das Jahr an ein bereits begonnenes an und verlängert Microsoft 365 um ein angehängtes Jahr, der Kauf ist also unter Umständen eine Investition in die Zukunft. Aber irgendwo steckt Microsoft eine Grenze.

So heißt es beim Office-Support: „Wenn Sie dasselbe Microsoft-Konto verwenden, um mehrere Microsoft 365-Abonnements zu kaufen oder einzulösen, erweitern Sie den Zeitraum für Ihr Abonnement auf ein Maximum von bis zu 5 Jahren.“ und weiter: „Wenn Sie versuchen, demselben Konto zu viele Abonnements gleichzeitig hinzuzufügen, wird in einer Fehlermeldung mitgeteilt, dass die Einlösung fehlgeschlagen ist. Die Höchstdauer von 5 Jahren darf nämlich nicht überschritten werden.“