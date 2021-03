Bei Amazon gibt es in den Tagesangeboten noch bis morgen eine interessante Software-Abo-Kombination. Zum Preis von 54,99 Euro gibt es Microsoft 365 Family (6 User) und Norton 360 Deluxe (5 Geräte) als Lizenz-Code zu kaufen. Der Fokus liegt auf dem Office-Angebot, das regulär 99 Euro kostet. So gesehen ist der Preis schon ordentlich. Richtig gut wird der Amazon-Deal aber, wenn du genau hinschaust.

So sind es hier nämlich nicht nur 12 Monate, die mit einer Lizenz abgedeckt werden, sondern gleich 15 Monate Nutzung aller Office-Programme. Dazu kommt die Zugabe von Norton 360 ohne Aufpreis. Auch der Antiviren-Dienst gilt dann 15 Monate und kostet beim Anbieter selbst aktuell 35 Euro. Das Angebot gilt bei Amazon laut Angabe noch den ganzen Dienstag lang und vermutlich auch noch am frühen Mittwochmorgen, bevor es dann von neuen Tages-Deals abgelöst wird.

Microsoft 365 Family und Norton 360 bei Amazon im Angebots-Check

Das Family-Paket von Microsoft 365 mit der Nutzung von Office (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive) ist für bis zu 6 User geeignet und kostet im Angebot 54,99 Euro (Als E-Mail-Code). Das sind 5 Euro mehr als beispielsweise am Black Friday, allerdings sind jetzt 3 Monate mehr inklusive (15 statt 12 Monate) und die Norton-Software gibt es obendrauf. Bei Microsoft selbst kostet das Jahresabo 99 Euro, im Netz ist es gewöhnlich für 65 bis 80 Euro erhältlich. Durch den Preisrutsch und die Angebots-Zusammenstellung gibt es bei Amazon also ein veritables Microsoft-365-Schnäppchen.

Neben den stets aktuell gehaltenen Office-Programmen wie Word, Excel und PowerPoint steckt mittlerweile auch der Videotelefonie-Dienst Teams mit im Paket. Highlight ist auch der 1 TB große OneDrive-Speicher, der sich perfekt in die Programme integrieren lässt. Per „automatisch Speichern“-Funktion sichert Word deine wichtige Abschlussarbeit beispielsweise im Minutentakt in der Cloud. Selbst bei einem PC-Absturz oder Diebstahl sind die Dateien und Texte nicht verloren. Beim Family-Paket stehen sogar jedem der 6 User die 1 TB des OneDrive-Speichers zur Verfügung, insgesamt also 6 Terabyte.

Im Sommer 2020 hatte Microsoft das Produkt kurzerhand umbenannt. Aus Office 365 wurde Microsoft 365, aus Home wurde Family und aus Personal Single. Der Inhalt blieb weitgehend gleich.

Das Norton-Abo – ebenfalls für 15 Monate nach Einlösung gültig – bietet umfassenden Internet-Schutz für alle eingeloggten Geräte. Neben klassischer Antivirus-Software steckt hier auch ein VPN-Dienst mit drin sowie Backup-Software für den PC und einige Datenschutz-Funktionen für sicheres Online-Banking.

Office auf Vorrat – so oft kannst du die Codes einlösen

Das Office-365-Abo lässt sich auch auf Vorrat kaufen. Wenn du einen Code einlöst, schließt sich das Jahr an ein bereits begonnenes an und verlängert Microsoft 365 um ein angehängtes Jahr, der Kauf ist also unter Umständen eine Investition in die Zukunft. Aber irgendwo steckt Microsoft eine Grenze. So heißt es: „Wenn Sie dasselbe Microsoft-Konto verwenden, um mehrere Microsoft 365-Abonnements zu kaufen oder einzulösen, erweitern Sie den Zeitraum für Ihr Abonnement auf ein Maximum von bis zu 5 Jahren.“ und weiter: „Wenn Sie versuchen, demselben Konto zu viele Abonnements gleichzeitig hinzuzufügen, wird in einer Fehlermeldung mitgeteilt, dass die Einlösung fehlgeschlagen ist. Die Höchstdauer von 5 Jahren darf nämlich nicht überschritten werden.“

