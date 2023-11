Meta Quest 3: So sicherst du dir die VR-Brille umsonst zum Tarif

Mit dem brandneuen VR-Headset Meta Quest 3 kannst du völlig ohne PC in virtuelle Welten hineintauchen sowie deine reale Umgebung mit Augmented Reality erweitern. Dadurch erlebst du Spiele, Filme und Co. auf eine ganz andere Art und Weise. Und das Beste: Bei O 2 kannst du dir das Meta Quest 3 Headset – welches eigentlich mit einem Preisschild von rund 550 Euro versehen ist – jetzt komplett umsonst zum Tarif sichern! Dieser kann sich mit 25 GB 5G-Datenvolumen, einer Allnet-Flat und keinerlei Aufpreis bei den monatlichen Kosten ebenfalls absolut sehen lassen. Wenn du mit deinem Smartphone zufrieden bist, du aber trotzdem ein cooles Tarif-Bundle suchst, könnte sich dieses Angebot also auf jeden Fall lohnen.

Meta Quest 3: Das bietet das neue Virtual-Reality-Headset

Die VR-Brille Meta Quest 3 funktioniert autark. Das bedeutet: Du musst weder einen externen PC noch Sensoren anschließen. Einfach auf den Kopf gesetzt, kannst du dich in immersive Abenteuer stürzen. Anders als reine VR-Brillen, lässt sich hiermit die reale mit der virtuellen Welt vermischen. In der Praxis kann das so aussehen, dass mit aufgesetzter Brille eine große Leinwand in deinem Wohnzimmer erscheint oder Spielcharaktere über deinen Fußboden laufen. Die Quest 3 hat zwei Bildschirme mit einer Auflösung von 2.064 mal 2.208 Pixeln pro Auge integriert. Das ist nochmal deutlich mehr als beim Vorgänger.

In dem VR-Headset ist außerdem Qualcomms neuer Snapdragon XR2 Gen 2 verbaut. Im Vergleich zum Vorgänger ist die Grafikleistung dadurch jetzt in etwa doppelt so hoch. Darüber hinaus setzt man hierbei auf lautere und bessere integrierte Lautsprecher als noch bei der Quest 2. Wenn du Spiele, Filme und Co. in der virtuellen Realität mit hoher Auflösung und einem tollen Klang genießen möchtest, solltest du also über eine Anschaffung der Meta Quest 3 nachdenken. Zusammen mit dem Tarif O 2 Mobile M kommst du jetzt richtig günstig dran. Was hier drin steckt, erfährst du im Folgenden.

O2 Mobile M: Der Tarif im Bundle

Der Tarif, zu dem du das brandneue VR-Headset gratis dazu bekommst, heißt O 2 Mobile M. Dieser bietet dir 25 GB Datenvolumen pro Monat – allerdings nur im ersten Vertragsjahr. Denn jedes Jahr kommen monatlich 5 GB dazu. So hast du im zweiten Jahr 30 GB und im dritten Jahr 35 GB pro Monat zur freien Verfügung. Hiermit surfst du zudem im schnellen 5G-Netz mit einer Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Dazu bekommst du hier noch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Während der Tarif alleine bereits 32,99 Euro kosten würde (+ 39,99 Euro Anschlusspreis), bekommst du ihn im Bundle mit der Meta Quest 3 sogar noch günstiger. Denn hier zahlst du nur 32,99 Euro im Monat und es entfällt der Anschlusspreis bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Stattdessen musst du eine einmalige Anzahlung von einem Euro leisten und es kommen 4,99 Euro Versandkosten dazu. Und das ist noch nicht alles. Nimmst du deine alte Rufnummer mit in den neuen Vertrag, kannst du dir zusätzlich 200 Euro Wechselbonus sichern, der mit deinen monatlichen Kosten verrechnet wird.