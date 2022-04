Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn: Mega-Rabatte nur noch für wenige Tage

Den Mehrwertsteuer-Rabatt-Aktion gilt nur noch wenige Tage. Ende ist am 14. April. Die schlechte Nachricht vorneweg: Die ganz neue Samsung-Galaxy-S22-Serie ist bei der „Samsung Galaxy Week“ von Media Markt und Saturn ausgenommen. Ansonsten gilt der Mehrwertsteuer-Rabatt allerdings auf nahezu alle vorrätigen Galaxy-Produkte, was heißt: auf Smartphones, Kopfhörer, Laptops und Smartwatches sowie deren Zubehör. Tablets sind diesmal nicht mit dabei und auch Fernseher und Soundbars sind ausgenommen – diese gehören allerdings auch nicht zu Samsungs Galaxy-Label.

MediaMarkt & Saturn schenken Mehrwertsteuer: Brandneues Galaxy A53 schon deutlich günstiger

Erst am 1. April erschien das Samsung Galaxy A53 auf dem Markt. Und anders als das S22 aus dem Februar ist das Mittelklasse-Handy nicht bei den Mehrwertsteuer-Angeboten ausgenommen. Das Handy fällt durch die Bank, also in allen Farbvarianten, jetzt auf 368,91 Euro. Bestpreis für das erst seit wenigen Tagen erhältliche Smartphone mit Bestseller-Anspruch.

Cool: Hier kannst du sogar noch vom Marktstart-Bonus profitieren und dir trotz des reduzierten Preises noch Gratis-Kopfhörer dazu anfordern. Und auch mit der Oster-Geschenke-Aktion von MediaMarkt lässt sich das A53 kombinieren – damit gibt es ohne Aufpreis ein Original-Cover dazu.

Galaxy S21 FE und S20 FE zu Top-Preisen

Daneben lohnen sich die neuen Angebote, insbesondere für die Flaggschiffe der S21-Serie aus dem Vorjahr. Und auch die FE-Modelle werden wirklich günstig. Das S20 FE in der LTE-Version ist für 360 Euro geführt, das neuere S21 FE ist in als 5G-Smartphone mit 128 GB Speicher nun für unter 500 Euro erhältlich und wird somit zum Preis-Tipp.

Jetzt schon viel günstiger: Das Galaxy S21 FE (vorgestellt im Januar).

Durch den Rabatt von rund 16 Prozent entstehen bei der aktuellen Aktion, die bei beiden Händlern noch bis zum 14. April gilt, einige wirklich gute Schnäppchen. Das liegt vorrangig daran, dass bei den meisten Produkten der Rabatt nicht auf den Herstellerpreis (UVP), sondern auf den vorherigen Verkaufspreis angerechnet wird. Hier lohnt sich die Aktion also wirklich. Dadurch, dass der Rabatt exakt angewendet wird, lassen sich auch die teils krummen Preis-Angaben erklären.

Edel-Foldable Galaxy Z Fold3 erstmals für unter 1.000 Euro

Durch den Pauschalrabatt von exakt 15,966 Prozent fällt unter anderem das im Sommer vorgestellte Edel-Smartphone Galaxy Z Fold3 erstmals unter die magische 1.000-Euro-Marke. Das Über-Flaggschiff aus der faltbaren Serie von Samsung kostet nun 999,16 Euro.

Das etwas andersgeartete Z Flip3 – es klappt ein statt auf – ist auch günstiger und in einigen Farbversionen jetzt schon für glatt 600 Euro zu haben. Auch mit Vertrag ist das Z Flip3 derzeit recht günstig im Angebot.

Wearables: Fitnesstracker unter 30 Euro, Watch 4 LTE unter 250 Euro

Die Standalone-Smartwatch Galaxy Watch4 Classic LTE ist mit dem Rabatt für nun 242,86 Euro erhältlich, für die Version mit etwas größerem 46-mm-Display musst du rund 40 Euro mehr hinlegen. Allerdings ist der Preis von weniger als 250 Euro für die Smartwatch mit Mobilfunk-Funktion ein wirklich heißer. Absoluter Tipp, wenngleich zu beachten ist: Samsung-Smartwatches funktionieren zwar theoretisch mit allen Smartphones – am liebsten aber sind sie im eigenen Ökosystem unterwegs.

Eher Mitnahme-Artikel-Charakter hat der kleine, smarte Fitnesstracker Samsung Galaxy Fit2, der in der Aktion auf einen Preis von 27,73 Euro rutscht.

Neben den angesprochenen Produkt-Tipps gibt es in der Aktion außerdem noch Rabatte auf Laptops und die Kopfhörer der Galaxy-Buds-Serie. Im Fokus stehen aber die Smartphones und Smartwatches – hier machst du unterm Strich auch die besten Deals. Übrigens: Mit vielen Deals schlagen MediaMarkt und Saturn auch die in die Amazon-Oster-Angebote eingebetteten Samsung-Deals des großen Online-Konkurrenten. Möglich, dass hier bald ein Konter folgt.