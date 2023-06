Mehrwertsteuer geschenkt: MediaMarkt schmeißt tausende Produkte zu Tiefpreisen raus

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: MediaMarkt schenkt dir mal wieder die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent und sorgt so für tolle Angebote! Wie üblich wird hierfür der Mehrwertsteuer-Anteil vom rabattierten Produkt abgezogen, rechnerisch ergibt dies also „nur“ einen Rabatt von 15,966 Prozent. Dennoch kann man so einige günstige Deals abgreifen, etwa das starke Google Pixel 7a zum Tiefstpreis von rund 427 Euro. Welche Geräte sich sonst noch lohnen und was von der Aktion generell ausgenommen ist, erfährst du hier.

Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt: Auf diese Produkte gibt’s keinen Rabatt

Auch in diesem Jahr gibt es leider wieder einige Marken, die von der Aktion ausgenommen sind. So gilt das Rabatt-Versprechen etwa nicht für die Produkte der Galaxy Week, sowie für Apple– und Amazon-Geräte. Komplett ausgeschlossen sind diese Hersteller: Apple, Amazon, Blink, Tchibo, Tchibo Cafissimo, ISY, AVM, Synology, Sonos, Iris, creality, Ankermake, Flashforge, Snapmaker, Plustek, peaq, koenic, ISY, Thrustmaster

Abgesehen davon gilt der Mehrwertsteuer-Rabatt aber aufs komplette Sortiment. Los geht’s im Onlineshop von MediaMarkt ab Donnerstagabend, dem 22. Juni, um 20 Uhr. Die Schnäppchen-Jagd endet wiederum am 26. Juni. (8:59 Uhr). Hier gibt’s alle Eckdaten kompakt zusammengefasst:

→ Was? 15,966 Prozent Rabatt auf große Teile des Sortiments („Mehrwertsteuer-Rabatt“)

→ Wann? 22. Juni, 20 Uhr, bis 26. Juni, 08:59 Uhr

→ Wo? Im MediaMarkt Onlineshop

→ Aktionsextras? Dreifache Punktzahl für „myMediaMarkt“-Kunden

Pixel 7a, Dyson Akku-Sauger & Co. – Das sind unsere Highlights

Trotz der Ausnahmen gibt es eine breite Palette an Produkten, die dank des Mehrwertsteuer-Rabatts deutlich günstiger zu haben sind. Da wäre beispielsweise das Google Pixel 7a: Nach Abzug der Mehrwertsteuer stehen hier nur noch 427,73 Euro anstelle von 509 Euro auf der Rechnung. Dies ist der absolute Tiefstpreis für das starke Smartphone, das bei uns im Test insbesondere aufgrund des tollen OLED-Displays sowie der 64-MP-Hauptkamera überzeugen konnte. Günstiger war es noch nie. Passend dazu gibt es mit den JBL Reflect Aero True Wireless Kopfhörern ebenso von uns getestete In-Ears zum Tiefstpreis: Günstiger als für die 109,24 Euro bei MediaMarkt gab es die Stöpsel zuvor nämlich noch nie!

Weitere Highlights der Aktion im Überblick:

Bei all diesen Angeboten handelt es sich um die Bestpreise im Netz, im Falle des Vivobook S15 sogar um einen weiteren Tiefstpreis. Der Abzug des Rabatts erfolgt dabei übrigens erst im Warenkorb, auf der jeweiligen Produktseite findest du die Aktionspreise also noch nicht.

Natürlich lassen sich im Sortiment von MediaMarkt darüber hinaus noch viele weitere tolle Angebote entdecken. Wer selbst stöbern möchte, sollte daher bis zum 26. Juni definitiv einen Blick auf die Aktionsseite werfen. Alternativ werden wir dir hier bei inside digital aber selbstverständlich auch noch viele weitere Highlights der Aktion vorstellen.