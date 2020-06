Mehrwertsteuer geschenkt: Jetzt gibts Rabatt auf (fast) alles

Ähnlich wie bei der Mehrwertsteuer-Geschenkt-Aktion bei Media Markt, ist es jetzt bei Saturn möglich, das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Noch bis zum Montag, den 22. Juni um 8:59 Uhr morgens gewährt Saturn allen Online-Shoppern einen Nachlass in Höhe von knapp 16 Prozent des jeweiligen Kaufpreises. Damit heißt es schnell sein und das eigene Schnäppchen sichern.

Saturn: Rabatt satt auf (fast) alle Artikel

Der Rabatt wird laut Saturns Vorabinformationen auf alle Artikel gewährt. Natürlich gilt es zudem, schnell zu sein. Denn das Angebot ist nur gültig, solange der Vorrat reicht. Doch es gibt eine Ausnahme: Keinen Nachlass gibt es auf die Angebote, die bereits im Prospekt des Händlers vorkommen. Sie sind von der Mehrwertsteuer-Aktion ausgeschlossen.

Ausgenommen von der Aktion sind außerdem Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-, Content- und Gaming-Cards, Gutscheinkarten und -boxen, Prepaid-Aufladekarten, E-Booksund Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, der Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, der Fotoservice, Lebensmittel, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids, Tchibo Produkte und die Versandkosten.

Mehrwertsteuer geschenkt? – 16 statt 19 Prozent

Die Abgabe von rabattierten Artikeln ist auf haushaltsübliche Mengen begrenzt. Beim Bezahlen gibt es automatisch einen Rabatt in Höhe von 15,97 Prozent. Zugegeben: Eine recht krumme Zahl. Sie ist aber recht einfach zu erklären. Denn auch wenn man vielleicht vermuten könnte, dass man im Rahmen der Sonderaktion bei Saturn 19 Prozent Rabatt bekommen könnte, so ist die Rechnung eine etwas andere.

Im Regelfall wird die Mehrwertsteuer auf den Netto-Preis der Ware erhoben, anstatt vom Bruttobetrag abgezogen. Was mathematisch klingt, ist mit einem Beispiel einfach zu erklären: Beträgt der Warenwert eines Artikels 100 Euro, wird es an einer deutschen Kasse 119 Euro kosten, da von diesen 119 Euro die Steuer abgeführt werden muss. Wenn der Händler nun mit „Mehrwertsteuer geschenkt“ wirbt, reicht es aus, wenn er 15,97 Prozent abzieht um auf einen Nettobetrag zu gelangen, der plus 19 Prozent den Ausgangs-Brutto-Betrag ergibt. Der tatsächliche Rabatt beträgt bei dieser Masche also keineswegs 19, sondern knapp 16 Prozent. Und da der Händler natürlich die Mehrwertsteuer zahlen muss, wird auf den rabattierten Betrag auf dem Kassenbon wieder Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Preisvergleich nicht vergessen

Das eine oder andere Schnäppchen lässt sich über die Mehrwertsteuer-Geschenkt-Aktion bei Saturn sicher schießen. Dennoch ist immer zu beachten, dass der vermeintlich größte nicht gleichzeitig der günstigste Anbieter ist. Ein Preisvergleich des betreffenden Produktes lohnt sich häufig. Denn manchmal wird selbst der Rabattpreis durch einen Mitbewerber bei dessen Standardpreis noch unterboten. Beim Online-Shopping sollte man zudem immer die Versandkosten im Auge behalten.

Auch inside digital bietet dir bei Smartphones einen Online-Preisvergleich an, der sich bei jedem Smartphone-Datenblatt hinter dem Icon „Preis" verbirgt.

