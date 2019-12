Media Markt und Saturn nutzen die letzten Stunden „zwischen den Jahren“, um nochmal ordentlich aus der Rabatt-Kanone zu feuern. Noch bis zum Silvesterabend gibt es Fernseher von Samsung stark reduziert, meint: Die Mehrwertsteuer entfällt.

Vater Staat verzichtet hier natürlich nicht wirklich auf seinen Anteil, aber Media Markt und Saturn reduzieren die Artikel um den Betrag, der beim Ursprungspreis als Mehrwertsteuer abgeführt würde. Das macht umgerechnet eine Ersparnis von je 15,966 Prozent, wenn du es genau nehmen willst. Diesen Rabatt gibt’s im Warenkorb bei teilnehmenden Produkten ohne Wenn und Aber.

4K-Fernseher, Soundbars, QLED-8K-TVs

Im Angebot sind verschiedene Fernseher, normale LED-TVs zu ohnehin günstigen Preisen, aber auch die Premium-Seriengeräte der QLED-Reihe. Wer den Fernseher auch als schmuckes Möbelstück sieht, kann bei den Modellen „The Frame“ oder „The Serif“ zugreifen. Last but not least sind auch Soundbars mit dem Rabatt versehen.

Ein paar Beispiele der Angebote:

Wichtig: Auch Produkte, die schon vorher reduziert wurden – etwa der 50-Zoll-LED-TV – erhalten den Zusatz-Rabatt „Mehrwertsteuer geschenkt“ im Warenkorb.

Aktionen kombinieren: Galaxy S10+ gratis dazu

Bei einigen Fernseher-Modellen werden zwei Aktionen kombiniert – zugegeben: Den teureren Geräten. Hier erhältst du beim Kauf des TV-Geräts ein Samsung Galaxy S10+, also eines der Top-Smartphones 2019, gratis mit dazu. Den „Mehrwertsteuer-Rabatt“ gibt’s dennoch. Ein Beispiel: Der 82-Zöller (207 Zentimeter) Samsung GQ82Q950RGTXZG (QLED, 8K) kommt mit Gratis S10+ und kostet normalerweise 8.999 Euro. Hier schlägt der Rabatt zahlenmäßig richtig ein: Während der Aktion kostet das Bundle mit 7.562,22 Euro mehr als 1.400 Euro weniger.

Das preisgünstigste der S10+-Bundles ist jenes mit dem 8K-QLED-TV SAMSUNG GQ55Q950RGTXZG. Fernseher und S10+ kosten bis zum Abend des 31. Dezember 2.772,28 Euro statt 3.299 Euro.

S10+ vorne mit dabei Das beste Smartphone des Jahres 2019 und die Top 20

Um daraus einen weiteren Geld-Vorteil zu erhalten: Bei Clevertronic kannst du ein neues Galaxy S10+ derzeit für 578,98 Euro weiterverkaufen.

Mehrwertsteuer-Aktion bei Media Markt und Saturn

Der Einfachheit halber haben wir uns hier auf die Deals von Media Markt fokussiert. Wenn ein Artikel hier ausverkauft sein sollte, kann sich ein Blick rüber zur Handelsschwester Saturn lohnen, wo Preise und Aktionsdetails identisch sind.

Die Aktion gilt bei beiden noch bis Jahresende. Klingt nach viel Zeit, sind aber nur noch ein paar Stunden. Ende ist am 31.12. um 23:59 Euro – vorbehaltlich einer Verlängerung, die beide Händler ins Kleingedruckte schreiben. Neben dem Rabatt fallen im genannten Zeitraum auch keine Versandkosten auf die angebotenen Artikel an.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.