Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Diese Hochkaräter sind jetzt wirklich günstig

Beim Elektronikhändler MediaMarkt läuft wieder die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion. Die Aktion geht bis Montagmorgen, um 8:59 Uhr morgens. Bis dahin kannst du viele Produkte zu einem erheblich reduzierten Preis ergattern. Der Mehrwertsteuer-Rabatt von 15,966 Prozent sorgt für teils richtig starke Angebote. Hier sind alle Details und die Highlights der Aktion.

Diese Angebote lohnen sich jetzt so richtig

In der Rabatt-Aktion gibt’s wieder Deals aus allen Kategorien: Von Produkten der Bereiche Haushalt und Küche über Entertainment bis hin zu Smartphones und Arbeitsgeräten ist für jeden was dabei. Die finalen Preise werden dabei erst im Warenkorb durch Abzug sichtbar. Auf den Produktseiten ist Kopfrechnen angesagt. Hier steht nur, um wie viel sich der Preis verringern wird. Wir schauen uns die Top-Angebote nacheinander an:

Durch den Abzug entstehen recht krumme Angaben, die wir hier in der Liste zugunsten der Lesbarkeit gerundet haben.

Einige Marken und Produkte von der Aktion ausgenommen. Dazu zählen unter anderem Apple, Microsoft und Google. Welche Hersteller und Geräte sonst noch ausgeschlossen sind, kannst du unten im Kleingedruckten der Aktionsseite entnehmen.

Samsung OLED-TV stark reduziert

Durch die Reduzierung lohnt sich unter anderem ein Blick auf den 4K OLED-TV Samsung GQ55S90CAT. Der rutscht von 1.499 Euro erst mal auf rund 1.260 Euro. Dazu sicherst du dir noch 200 Euro Cashback, wenn du dich unter samsung.de/tvdeals registrierst. Für dann nur noch rund 1.060 Euro – ohne zusätzliche Versandkosten – machst du somit ein echtes Schnäppchen für den 55 Zoll Fernseher.

Premium Akku-Sauger und Notebooks bei MediaMarkt im Sale

Bist du auf der Suche nach einem neuen Premium Akku-Staubsauger, solltest du dir den Dyson V15 Detect Absolute ansehen. Statt zuletzt 769 Euro kostet er dich jetzt nur noch rund 646 Euro. Immer noch ein stolzer Preis, dafür aber auch hohe Qualität. Möchtest du etwas Geld sparen, könnte alternativ auch der Samsung „VS20C95E4TB/WD“ Jet 95 CompleteClean Akkusauger etwas für dich sein. Denn der kostet jetzt nur noch rund 503 Euro statt zuvor 599 Euro.

Darüber hinaus gibt’s mit dem Asus Vivobook 14 „R465JA-EB1640W“ ein starkes Notebook mit i7-Chip, 8 GB RAM und 512 GB SSD-Festplatte für rund 445 Euro zum Tiefstpreis (nach MwSt.-Abzug). Hier lohnt sich insbesondere ein Blick auf den Preisverlauf, denn günstiger gab’s den Laptop in den vergangenen sechs Monaten nicht einmal.