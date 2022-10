Mehr als 50 Prozent Rabatt: Fire TV Stick von Amazon massiv reduziert

In Sachen Streaming-Dienste ist Amazon schon voll in Prime-Day-Stimmung und auch bei den eigenen Geräte-Serien laufen die Warm-up-Angebote. Wir schauen uns die Deals zum Fire TV Stick in seiner ganzen Versionsvielfalt an.

Fire TV Stick 4K mit über 50 Prozent Rabatt

Der 2021 neu eingeführte Fire TV Stick 4K Max führt die Angebote an. Er kostet statt seines Einführungspreises von rund 65 Euro jetzt kurzzeitig nur noch 33,99 Euro. Damit ist er um fast die Hälfte günstiger und 3 Euro günstiger als der bisherige Bestpreis. Reminder: Amazon trägt als Referenzpreis für die Angebote immer den zuletzt günstigsten Preis an. Deshalb beziffert man den Rabatt auch auf „nur“ 3 Prozent. Bei MediaMarkt, wo der Stick ebenfalls reduziert ist, wird mit 46 Prozent Rabatt geworben.

Der klassische Fire TV Stick 4K ist mit 51 Prozent Rabatt aber der Top-Deal der Vorab-Angebote. Der HDMI-Stecker für alle Fernseher-Modelle kostet statt 60 Euro jetzt nur noch 28,99 Euro. Für unter 30 Euro gibt es hier den Allrounder, der aus deinem Fernseher einem Amazon-Smart-TV macht und in dein Alexa-System eingebunden wird. Auch MediaMarkt hat den 4K-Stick im Angebot.

→ Das unterscheidet die „Max-Version“ vom normalen 4K-Modell

Reduziert sind auch weitere Amazon-Geräte: Einerseits der normale TV-Stick ohne 4K, der 21,99 Euro kostet, die Lite-Variante ist noch mal 3 Euro günstiger. Andererseits ist auch der Fire TV Cube um den halben Preis reduziert. Statt regulär 120 – kostet er nun nur noch 64 Euro.

Fernseher aufrüsten mit HDMI-Sticks

Die HDMI-Stecker kannst du in deinen Fernseher einstecken und hast somit eine smarte Oberfläche, auf der du Apps installieren und über die du Streamingdienste – beim Fire TV Stick vorrangig Amazon Prime Video – direkt auf deinem TV schauen kannst. Selbst wenn dein Fernseher schon ein Smart-TV ist, bringt der Amazon-Stick meist noch mehr Möglichkeiten mit sich.

→ Diese 5 Fire-TV-Stick-Tricks musst du kennen

Mit dabei ist außerdem die Alexa-Sprachfernbedienung. Sie kann den Stick einerseits direkt via Tasteneingabe steuern. Darüber kannst du zum Beispiel ein Video pausieren oder ein Lied überspringen. Andererseits kannst du über sie auch per Spracheingabe navigieren.

Konkurrenz erhält Amazon in dem Bereich der smarten HDMI-Dongles nicht nur von Google mit dem Chromecast und seinen Nachfolge-Produkten, sondern auch von Xiaomi, waipu.tv oder seit diesem Frühjahr auch Roku – einem US-Giganten auf dem Streaming-Markt.