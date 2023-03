Mega-Tarif mit 40 GB 5G & Pixel 7 Pro für effektiv 4,65 Euro: So sparst du über 700 Euro

Ein starker Tarif, das noch recht neue Pixel 7 Pro und eine Riesen-Ersparnis – all das wird dir bei diesem Tarif-Bundle bei MediaMarkt geboten. Für monatlich 34,99 Euro bekommst du nämlich 40 GB mobile Daten von O 2 zur Verfügung gestellt – und jährlich erhältst du hier noch mal 10 GB obendrauf – möglich macht’s der Sondertarif O2 Grow. Dazu gibt’s das Google Pixel 7 Pro für nur einen Euro! Dadurch sparst du insgesamt über 700 Euro und zahlst effektiv lediglich 4,65 Euro im Monat. Alle Details zu diesem coolen Tarif-Bundle gibt es hier.

Pixel 7 Pro – Googles Handy der Spitzenklasse für einen Euro

Mit dem Google Pixel 7 Pro wird dem O 2 -Tarif das leistungsstärkste Smartphone von Google zur Seite gestellt. Dieses punktet vor allem mit dem 6,7 Zoll großen OLED-Display, welches auf eine 2K-Auflösung von 1.440 × 3.120 Pixeln kommt. Im Vergleich zum normalen Pixel 7 bietet dir die Pro-Version zudem eine höhere Bildwiederholrate von 120 Hz, wodurch stets flüssige Bilder garantiert werden. Für die Leistung sorgt gleichzeitig Googles hauseigener Tensor 2 Prozessor, welcher von 12 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Die Kapazität des Akkus beträgt 5.000 mAh. In unserem Test hielt der Akku dabei 11 Stunden und 38 Minuten im Benchmark – ein starker Wert.

Das Pixel 7 Pro wird mit Android 13 ausgeliefert, zusätzlich profitierst du jedoch auch noch von exklusiven Funktionen, die extra auf das Google-Handy zugeschnitten sind. Abstriche musst du hingegen beim Speicherplatz machen: Die verbauten 128 GB können aufgrund des fehlenden microSD-Slots leider nicht erweitert werden. Dafür freuen sich Hobbyfotografen über die Triple-Kamera auf der Rückseite. Diese kommt mit einer Weitwinkelkamera (50 MP), einer Ultra-Weitwinkelkamera (12 MP) sowie einem Teleobjektiv (48 MP) daher. Selfies werden mit 10 MP geknipst. Gefunkt wird beim Pixel 7 Pro selbstverständlich über WLAN und Bluetooth 5.2, mobile Zahlungen sind via NFC ebenfalls möglich. Zudem ist das Gerät staub- und wasserdicht nach IP68.

Im Tarif-Bundle zahlst du für das Google Pixel 7 Pro lediglich einen Euro. Ein toller Deal, denn ohne Vertrag musst du bei anderen Anbietern deutlich über 700 Euro für das Handy blechen.3

O2 Grow mit 40 GB – So viel sparst du wirklich

Und auch der Tarif zum Google Pixel 7 Pro kann sich sehen lassen. Bei O 2 Grow startest du für 34,99 Euro im Monat mit einem 5G-Datenvolumen von 40 GB. Das coole: Alle 12 Monate bekommst du weitere 10 GB mobile Daten obendrauf! Dabei surfst du mit einer Bandbreite von maximal 300 Mbit/s und im 5G-Netz. Zudem wird dir eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung gestellt. Außerdem profitierst du von der O 2 Connect-Option. Dadurch lässt sich der Tarif auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig verwenden.

Zusätzlich zu den 34,99 Euro im Monat fallen noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an. Für das Google Pixel 7 Pro zahlst du hingegen nur einen Euro plus 4,95 Euro für den Versand. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du so auf Gesamtkosten in Höhe von rund 885 Euro. Wenn du dir den Tarif und das Pixel 7 Pro einzeln holst, musst du hingegen knapp 1.590 Euro blechen. Du sparst bei dem Tarif-Bundle also satte 705 Euro und zahlst einen Effektivpreis von gerade einmal 4,65 Euro im Monat.