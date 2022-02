Super Bowl Schnäppchen-Aktion bei Saturn: Nintendo Switch zum Tiefpreis - und viele weitere Angebote

Die Super-Bowl-Aktion 2022 startete am Sonntagmorgen bei Saturn. Aber worum geht’s überhaupt? Im Angebotszeitraum bis Dienstagfrüh gibt es bei Saturn im Warenkorb einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer. Es wird groß mit 19 Prozent geworben, rechnerisch sind es am Ende allerdings knapp 16 Prozent Rabatt auf fast das gesamte Saturn-Sortiment. Wie üblich allerdings mit einigen Ausnahmen.

In den Vorjahren war die Aktion zum Super Bowl bei MediaMarkt gerne auch nur auf wenige Stunden in der Nacht des Super Bowl von Sonntag auf Montag beschränkt. Saturn bietet die Aktion deutlich länger an – insgesamt sind der Sonntag und der komplette Montag mit inbegriffen. Und alle, die bis zur letzten Sekunde warten möchten, können sich ihr Schnäppchen sogar noch am Dienstagmorgen bis 8:59 Uhr sichern.

Wichtig: Der Rabatt gilt nur auf vorrätige Artikel. Heißt: Viele der beliebtesten Produkte sind bereits ausverkauft. Außerdem sind einige Premium-Marken – darunter auch Apple, Sonos und Dyson – vom Pauschalrabatt ausgenommen. Auch die neue Galaxy-S22-Serie wird demnach nicht reduziert – hier läuft derzeit noch die Vorbestell-Phase, die Geräte sind also nicht vorrätig. Einige lohnenswerte Angebote findest du aber dennoch bei der Aktion.

Nintendo Switch zum Tiefpreis: Die drei besten Angebote der Aktion

Die Super-Bowl-Aktion gilt für so gut wie das gesamte Saturn-Sortiment. Und auch in diesem Jahr sind wieder einige Angebote dabei, die sich wirklich lohnen. Wir haben dir drei Top-Schnäppchen herausgesucht. Ganz vorne mit dabei: Die Nintendo Switch. Denn den bunten Handheld bekommst du nur noch für kurze Zeit zum absoluten Tiefpreis. Die Hybrid-Konsole kostet bei Saturn aktuell nur knapp 248 Euro und ist damit so preiswert, wie nie zuvor. Mit dem Angebot schlägt Saturn derzeit im Preisvergleich auch jede Konkurrenz.

Außerdem im Angebot ist derzeit der leistungsstarke Philips XC8045/01 Speedpro Max Akkusauger. Hierfür zahlst du momentan nur knapp 344 Euro, was laut Vergleichsportalen der aktuelle Bestpreis ist. Doch damit nicht genug, bekommst du noch einen Philips OneBlade Pro QP6530 Face Trimmer im Wert von 55 Euro dazu geschenkt. Dieses Angebot ist daher definitiv auch einen Blick wert.

Und zu guter Letzt bekommst du den beliebten Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 3 derzeit zum Bestpreis von gerade einmal knapp 109 Euro. Hier bekommst du einen wasserfesten Lautsprecher mit tollem Sound und erstaunlich langer Akkulaufzeit. Außerdem praktisch: Du kannst den Lautsprecher unterwegs auch als Powerbank für Smartphone, Tablet und Co. benutzen.

Beachte: Der Rabatt in Höhe von knapp 16 Prozent wird erst abgezogen, wenn das jeweilige Produkt im Warenkorb liegt. Die angezeigten Kosten hinter den Links entsprechen also den regulären Preisen vor Abzug des Rabatts.

Super Bowl Rabatt-Aktion bei Saturn: Tipps für Schnäppchenjäger

Die Aktionsinfos in Kürze:

Saturn „Abräumer zum Super Bowl“

Was? 15,966 Prozent Rabatt auf alles („Mehrwertsteuer-Rabatt“)

Wann? 13. Februar, 10 Uhr bis 15. Februar 8:59 Uhr

Wo? Im Saturn Online-Shop

Saturn bietet durch den Rabatt bei vielen Aktionsprodukten den Bestpreis. Preisvergleiche filtern den Saturn-Preis aber nicht klar heraus, da der Rabatt tatsächlich erst im Warenkorb abgezogen wird. Also gilt für alle Angebote: Erst in den Warenkorb legen, Preis checken – dann vergleichen. Grundsätzlich gibt es aber auch jetzt bereits Kritik an der Aktion. Und zwar, dass einige gefragte Artikel bereits vor Aktionsstart seitens Saturn auf „nicht lieferbar“ gestellt wurden oder Kontingente sehr knapp gehalten werden.

→ Hier geht’s direkt zur Aktion (Ende: Dienstag, 8:59 Uhr)

Die Super Bowl Aktion 2022 bei Saturn.

Mehrwertsteuer-Rabatt: Das musst du beachten

Nachdem der Super-Bowl-Rabatt im vergangenen Jahr teilweise auf Apple-Produkte galt (etwa 2020, wenngleich diese schnell ausverkauft und die Kritik daran laut war), sind 2022 einige Marken explizit ausgenommen. Nachfolgend der Rechtstext zur Aktion:

Aktion gültig […] im Saturn-Onlineshop unter saturn.de/superbowl vom 13.2., 10 Uhr bis 15.2., 8:59 Uhr. Für Card Kunden gilt die Aktion bereits ab 13.2., 8 Uhr. Volljährige private Endkunden erhalten auf viele vorrätige bzw. online sofort verfügbare ausgewählte Artikel aus folgenden Warenbereichen: TV & Zubehör, Audio & Hifi, PCs, Notebooks, Monitore, Smartphone Zubehör, Bürozubehör & Speicher, Küchenkleingeräte, Haushalt, Körperpflege, Film, Musik, Gaming, Fitness, Gesundheit, Foto & Zubehör einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Von der Aktion ausgenommen sind: alle Produkte der Hersteller Apple, Sonos und Dyson. Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht.

Unser Eindruck zur Schnäppchen-Aktion bei Saturn: Der Rabatt ist gut und nicht von der Hand zu weisen. Durch die Ausweitung auf 48 Stunden, weniger Effektstärke und die vielen ausgenommenen Markenartikel ist die Aktion aber nicht ganz so speziell, wie in den vergangenen Jahren. Hinzu kommt die geäußerte Kritik, dass auch neben den ausgenommenen „Premium“-Marken einige Produkte vor Start der Aktion angeblich aus dem (vorrätigen) Sortiment genommen wurden. Immerhin: Preisstabile Produkte wie die Nintendo Switch gibt es mit starkem Rabatt (Preis vorher: 289 Euro). Die PlayStation 5 war theoretisch nicht ausgenommen, ist aber wie üblich nicht verfügbar. Gleiches gilt auch für die Xbox Series X und die Nintendo Switch OLED.