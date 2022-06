Mega-Deal: 350-Euro-Kopfhörer von Philips nur heute mit 200 Euro Rabatt

Von Samstag, 9 Uhr, bis Sonntag zur gleichen Zeit, hat Saturn im 24-Stunden-Angebot einen Kopfhörer deutlich reduziert im Angebot. Die Over-Ears mit dem klangvollen Namen Fidelio L3 sind um mehr als die Hälfte reduziert.

Satte 57 Prozent oder 200 Euro Nachlass gewährt der Händler während des Angebotszeitraumes auf den UVP des Herstellers. Aber auch gegenüber dem Preis von vor Aktionsstart sind es noch rund 75 Euro beziehungsweise etwas mehr als 30 Prozent.

Bei MediaMarkt ist unterdessen eine SSD-Festplatte im Angebot. Die WD Black mit 1 TB Speicher und PCI-Express-Anschluss ist in der Gaming-Variante für 119 Euro zu haben. Der Top-Deal des Tages sind jedoch die Kopfhörer bei Saturn.

Kopfhörer mit ANC und 30 Stunden Akkulaufzeit

Für 149 Euro verkauft Saturn die Philips-Kopfhörer am Samstag und bis Sonntagmorgen. Der Herstellerpreis für die Kopfhörer liegt bei 349 Euro und vor Start der Aktion rief Saturn noch 215 Euro auf. Gerade für Pendler zwischen Home-Office und Büro erscheinen die Kopfhörer ideal.

Einerseits bieten sie ein feines Active Noise Cancelling, mit dem du dich – entweder im vollen Zug oder im geschäftigen Großraumbüro – erfolgreich von der Umgebung abkoppeln kannst. Dazu sind zwei Mikrofone integriert, die aus den Kopfhörern ein Headset machen und dich freihändig und in guter Qualität telefonieren lassen.

Im Angebot: Philips Fidelio L3 Over-Ear-Kopfhörer

Generell sind die Kopfhörer auf dem neuesten Stand. Verbunden werden sie mit dem Abspielgerät via Bluetooth oder per Kabel. Navigiert wird über Touch-Flächen auf den Hörern, optimiert wird der Sound aus dem Bluetooth-Signal unter anderem durch aptX-HD Codec. Im Lieferumfang steckt neben dem Audio-Verbindungskabel noch ein USB-C-Ladekabel und außerdem ein Flugzeugadapter, den einige Airlines für ihr Bordsystem fordern. Damit kannst du das Bordkino mit den eigenen bequemen Kopfhörern genießen. Für den sicheren Transport gibt es auch noch ein Hartschalen-Etui mit dazu.

Der Bügel ist außen mit Leder überzogen, alle Elemente mit Hautkontakt sind mit weichem Material gedämpft, die Ohrhörer sorgen mit Memory-Foam für angenehmen Sitz – auch über Stunden in Zug oder Flieger. Auch der Akku sollte dabei nicht im Weg stehen: Der Hersteller gibt 35 Stunden Laufzeit ohne und 30 Stunden mit eingeschaltetem ANC an. Viele der Charaktereigenschaften erinnern an absolute High-End-Kopfhörer der 400-bis-500-Euro-Klasse, wie die AirPods Max oder die Yamaha L700A. Hierzu fehlt beinahe nur noch 3D-Audio als i-Tüpfelchen.

Philips Fidelio L3 im 24-Stunden-Deal: So gut ist das Angebot

Die 149 Euro, die Saturn am Samstag aufruft, sind eine Ansage. Es handelt sich nicht nur um den klaren, aktuellen Bestpreis. In den vergangenen 12 Monaten waren die Edel-Kopfhörer kaum für unter 200 Euro zu haben und wenn dann nur knapp drunter. Die 149 Euro lassen die Kopfhörer in eine völlig neue Preis-Sphäre vorstechen.