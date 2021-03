Bei O₂ ist 5G ohne Aufpreis in einigen Verträgen inklusive, bei allen Verträgen ab dem O₂ Free L beziehungsweise Unlimited Smart surfst du im neuen Netz – dort, wo es schon verfügbar ist. Und dank aktueller Aktion, dem „Mega Daten Deal“, erhältst du das S21 jetzt im großen 120-GB-5G-Tarif zum Preis des normalen O₂ Free M ohne 5G. Wir zeigen, welche Tarifkombination am sinnvollsten ist.

Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra mit o2-Vertrag: Die Tarif-Tipps

Die drei neuen Samsung-Smartphones stehen bei O₂ in allen erdenklichen Tarif-Kombinationen zur Verfügung. Was O₂ zwischen Free S und Unlimited Max alles bietet, erklären wir in diesem Artikel.

Pauschal gelten aktuelle Aktionsrabatte: So zahlst du für das Handy in den „Mega-Daten-Deal“-Tarifen nur einen Euro, dazu fallen für Handy, SIM-Karte und Unterlagen keine Versandkosten an (sonst 4,99 Euro) und auch der Anschlusspreis (regulär 39,99 Euro) wird nicht berechnet. Übrigens: Auf der Aktionsseite kannst du dir das S21 in allen drei Ausführungen auch mit einem günstig dazugelegten Tablet sichern.

Galaxy S21 mit Datenvolumen oder Unlimited?

Zusammen mit dem O₂ Free M kostet das Galaxy S21 in der Basisversion 1 Euro einmalig und 49,99 Euro monatlich. Nach zwei Jahren Vertragslaufzeit ist das Handy abbezahlt und du zahlst den Regelpreis von 29,99 Euro für den Tarif. Rechnen wir es von dieser Seite aus, kostet das S21 somit nur 480 Euro (24 x 20 Euro Aufpreis). Mit dabei sind 20 GB im Tarif. Willst du 5G nutzen, musst du es extra hinzubuchen. Cool: O₂ schenkt dir in diesem Vertrag 12 Monate Netflix, Sky Ticket oder O2 TV. Was es mit O₂ Select & Stream auf sich hat, erfährst du hier.

Jetzt kommt das große Aber: Zum gleichen Preis, nämlich für 49,99 Euro monatlich (und sogar nur 1 Euro einmalig), gibt es das S21 im dickeren O₂ Free L Boost. Drin stecken 120 GB, 5G-Zugang und die Möglichkeit das Datenvolumen per Multicard mit mehreren SIM-Karten parallel zu nutzen. Die Kombi mit O₂ Select & Stream ist auch hier möglich. Diese Kombi ist der wahre S21-Deal bei O₂ – zumindest in den ersten zwei Jahren – danach sinkt der Preis nicht um 20, sondern um 5 Euro monatlich.

Ohne Datenlimit empfehlen wir dir den Tarif O₂ Free Unlimited Smart. Hier surfst du ohne Sorgen, mit 5G und einer Maximalgeschwindigkeit von 10 Mbit/s. Das reicht für einiges an Videostreaming (YouTube, Live TV, Netflix Standard), Musikstreaming und weniger datenaufwendige Dienste sind ohne Probleme mit dieser Bandbreite nutzbar. In diesem Vertrag kostet das S21 einen Euro, der Tarif 59,99 Euro. Hier sinkt die Grundgebühr nach 24 Monaten auf 39,99 Euro, den Regelpreis des Tarifs.

Plus und Ultra: So viel kannst du rausholen

Auch bei den Angeboten zum Galaxy S21+ und zum S21 Ultra ist der O₂ Free L Boost das – ins Verhältnis gesetzt – beste Angebot. Je einen Euro zahlst du für das Handy, pro Monat werden für den 120-GB-Tarif samt 5G 59,99 Euro beziehungsweise 64,99 Euro fällig. Tarifkombis und Rabatte durch „Select & Stream“, Young-Vorteile oder 60-Plus-Angebot sind hier möglich.

Zahlst du nochmal 5 Euro pro Monat drauf, erhältst du den Nonplusultra-Tarif: Im O₂ Free Unlimited Max gibt es wirklich keine Grenzen mehr. Maximaler Speed, kein Datenlimit und 5G, wo es verfügbar ist.

