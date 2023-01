Mega-Bundle bei Saturn: Zu diesem Tarif gibt’s ein iPhone 13 gratis + Homepod geschenkt

In der Saturn Tarifwelt gibt es jetzt das iPhone 13 in den Farben Mitternacht (Schwarz) und Polarstern (Weiß) im Bündel mit dem Handytarif O2 Free L. Dieser bietet dir ein riesiges Datenvolumen mit 60 GB im schnellen 5G-Netz. Außerdem eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist auch mit dabei. Der Clou: Für diesen monatlichen Grundpreis bekommst du bei O2 direkt normalerweise nur den Tarif. Bei diesem Angebot gibt’s jedoch das iPhone 13 eingepreist dazu. Und damit nicht genug, du bekommst außerdem noch einen Apple Homepod mini geschenkt.

iPhone 13: Top-Ausstattung auch im Jahr 2023

Auch wenn es sich beim iPhone 13 um das Vorgängermodell handelt, ist es nur in kleinen Punkten dem iPhone 14 unterlegen. Somit ist es für die Mehrheit aller Nutzer weiterhin ein Top-Smartphone im Apple-Kosmos, bei dem du kaum Abstriche machen musst. Denn hierbei kannst du dich auf eine absolut flüssige Performance, ein hervorragendes OLED-Display, ein top Kamera-Setup und eine hochwertige Verarbeitung verlassen – Apple eben.

Apple iPhone 13 Software iOS 15 Prozessor Apple A15 Bionic Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB, 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.240 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 173 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Roségold, Grün Einführungspreis iPhone 13 (4/256 GB): 1019 €, iPhone 13 (4/512 GB): 1249 € Marktstart September 2021

iPhone im Super-Bundle: So gut ist das Angebot wirklich

Rechnen wir einmal die Kosten zusammen. Monatlich kostet dich das Paket aus iPhone und 5G-Tarif 39,99 Euro. Hinzu kommen einmalig 99 Euro als Gerätepreis sowie 39,99 Euro Anschlusskosten. Nimmst du deine bisherige Rufnummer aus deinem Altvertrag mit, bekommst du von O2 100 Euro auf deine monatlichen Kosten gutgeschrieben. Dadurch gleicht sich der Gerätepreis wieder aus.

Zum Vergleich: Der O2 Free L mit 60 GB würde dich regulär allein bereits 39,99 Euro kosten (plus 39,99 Euro Anschlusskosten). Somit gibt’s hier das iPhone 13 (128 GB) im Wert von mindestens 784,99 Euro kostenfrei dazu. Und damit nicht genug, bekommst du hier als Gratis-Zugabe noch einen Apple HomePod mini im Wert von mindestens 89 Euro obendrauf – insgesamt ein echt gutes Paket.

