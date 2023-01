Mega-Angebot: 4K-Fernseher, gratis Soundbar und coole Gewinnchance

Der Philips 55PUS8007/12 LED-TV mit 55 Zoll kostet bei Saturn bis zum 15. Januar 699 Euro – das sind 22 Prozent Rabatt auf den UVP. Viel spannender ist aber, dass du beim Kauf des 4K-Fernsehers zusätzlich noch die Philips TAB5305/12 Soundbar umsonst dazu bekommst. Und an einem Gewinnspiel nimmst du durch den Kauf auch noch teil!

Philips 4K-Fernseher für 699 Euro: Das wird dir geboten

Doch was wird dir für das Preisschild von 699 Euro überhaupt geboten? Neben einer UHD-Auflösung und den gängigen Streaming-Apps zum Download überzeugt der 4K-Fernseher in 55 Zoll mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Dadurch soll dir ein scharfes HDR-Bild geboten werden. Gleichzeitig wird dank Pixel Precise Ultra HD auch für eine optimale Bildoptimierung und ein flüssiges Erlebnis gesorgt. Das Besondere an den Geräten von Philips ist aber das Ambilight: Dreiseitig verbaut, sorgt dieses mittels leuchtender LEDs am Rande des Bildschirms für eine lebendige sowie warme Atmosphäre und steigert den Gesamteindruck des Bildes deutlich. Außerdem werden dadurch auch deine Augen geschont.

Bei den Anschlüssen muss sich der 4K-Fernseher ebenfalls nicht verstecken: Ausgestattet mit einem Triple Tuner kommt das Gerät auf vier HDMI-, zwei USB– sowie einen Satellitenanschluss. Hinzu kommen unter anderem auch noch ein digitaler Audio-Ausgang, ein Kopfhöreranschluss sowie ein LAN-Slot. Selbstverständlich kannst du den TV aber auch via WLAN mit dem Internet verbinden. Bei den HDMI-Anschlüssen muss man beachten, dass alle vier mit HDCP 2.3 ausgestattet sind, jedoch nur einer der Anschlüsse über HDMI ARC verfügt.

→ Philips 55 Zoll 4K-Fernseher für 699 Euro + Versand

Gratis im Bundle: Soundbar als nettes Extra

Zusätzlich zum Philips 4K-Fernseher kannst du bei Saturn aktuell auch noch eine gratis Soundbar abgreifen. Die Philips TAB5305/12 ist dabei auf jeden Fall ein nettes Extra mit einem eigentlichen Preis von fast 130 Euro. So kannst du mittels der Soundbar und dem kabellosen Subwoofer die Audioqualität deines neuen TVs deutlich steigern. Besonders cool: Die Soundbar wird über HDMI ARC an deinen Fernseher angeschlossen, wodurch du sie mit der Fernbedienung deines neuen TVs direkt mitsteuern kannst. Zusätzlich lässt sich auch problemlos dein Handy via Bluetooth mit der Soundbar verbinden.

Doch man muss durchaus auch Abstriche machen: Vor allem Fans von Surround-Sound werden von der Soundbar eher enttäuscht sein, denn diese verfügt lediglich über 2.1 Kanäle. Wer bereit ist, darauf zu verzichten, bekommt aber durchaus einen satten Klang geboten, der vor allem in kleinen Räumen sein volles Potenzial entfaltet.

Übrigens: Beim Kauf eines Ambilight-TVs bis zum 15. Januar kannst du auch an der „Touchdown“-Aktion von Philips teilnehmen. Dafür musst du dich nach deinem Kauf einfach hier registrieren und kannst mit etwas Glück tolle Preise absahnen. Der Hauptgewinn ist dabei eine VIP-Reise für zwei Personen zum Finale im American Football in Arizona – doch auch abseits davon kannst du mit etwas Glück beispielsweise bis zu 100 Prozent des TV-Preises erstattet bekommen.