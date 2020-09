Medion-Notebook bei Aldi: Dieser Laptop ist nicht zu empfehlen

Nicht nur Lidl bringt sich mit neuen Hardware-Angeboten in Stellung, auch Aldi bietet in Kürze wieder ein Notebook an. Allerdings ist es weniger ein brandaktuelles Angebot, sondern eher eines, das man schon aus der Vergangenheit kennt. So könnte man zumindest annehmen. Denn zum wiederholten Male ist ab dem 24. September das Medion-Notebook Akoya E15302 zu haben – dieses Mal aber nur bei Aldi Süd und nicht in den Nord-Filialen. Die Konfiguration hat sich allerdings massiv verändert. Wir verraten dir, ob das 400-Euro-Notebook ein guter Deal ist.

Medion Akoya E15302 bei Aldi – Gleicher Name, ganz andere Ausstattung

Um es direkt vorweg zu nehmen: Gegenüber dem Angebot, das seit Ende August bei Aldi zu haben ist, rüstet Aldi zusammen mit Hardware-Partner Medion ab statt auf. Denn das Akoya E15302 ist in der in Kürze bei Aldi Süd verfügbaren Konfiguration mit nur 256 statt 512 GB SSD-Speicher ausgestattet. Und auch der Arbeitsspeicher hat sich halbiert. Von 16 auf nur noch 8 GB. Das allein hat Medion und Aldi aber noch nicht gereicht. Zudem verrichtet im Inneren des neuen Angebots ein schwächerer Prozessor seinen Dienst. Statt der Mittelklasse-CPU AMD Ryzen 5 3500U ist im neuen Deal nur der AMD Athlon 300U verbaut. Und der ist klar der Einsteiger-Klasse zuzuordnen.

All das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Preis. Der liegt statt bei 581 Euro in der aktuell bei Aldi Nord noch verfügbaren Ausführung nur bei 399 Euro. Und das ist angebracht. Denn mehr als Einsteiger-Ware ist das neue Hardware-Schnäppchen von Aldi Süd nun wirklich nicht. Normale Büro- oder Schul- und Uni-Schreibarbeiten solltest du dem Rechner auf Basis von Windows 10 Home abverlangen können. Mehr aber nicht. Denn der verbaute Grafikchip (Radeon Vega 3 Graphics) bietet etwa mit Blick auf aktuelle Spiele eine unterdurchschnittliche Performance.

Zur weiteren eher überschaubaren Ausstattung des Medion Akoya E15302 bei Aldi Süd zählen ein 15,6 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel), Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz bis WiFi 802.11ac) und Bluetooth. Letzteres aber nur in der schon veralteten Version 4.2. Die Akkulaufzeit gibt Medion mit bis zu acht Stunden an. Oberhalb des Displays ist eine HD-Kamera in das Gehäuse integriert. Du kannst sie zum Beispiel für Videokonferenzen nutzen.

An Anschlüssen bietet das knapp 1,9 Kilogramm schwere Notebook mit Aluminium-Oberfläche einen Kartenleser für MicroSD-Speicherkarten, einen USB Typ-C-Anschluss (Version 3.2 Gen 1) mit DisplayPort- und Ladefunktion, 1 x USB 2.0 und 1 x HDMI out. Auch das ist vergleichsweise spärlich. Positiv ist hervorzuheben, dass auf der Tastatur sogar Platz für einen Nummernblock ist. Wer viel in Excel-Tabellen arbeiten muss, wird dieses Extra zu schätzen wissen.

jetzt weiterlesen iPhone 11 bei Aldi kaufen: Schnäppchen-Alarm? Der Preisvergleich zeigt Erstaunliches