GPS Sportuhr bei Aldi kaufen: Schnäppchen macht dich fit für den Frühling

Eine Vielzahl an neuen Smartwatches hat in den vergangenen Tagen das Licht der Welt erblickt. Unter anderem von Fitbit und Casio gibt es brandaktuelle Hardware. Schon ein bisschen älter ist die Medion Life Sportuhr S2400. Sie wurde schon im September vergangenen Jahres vorgestellt und kommt jetzt zum Sonderpreis zu Aldi Nord. Angeboten wird sie ab dem 29. April ausschließlich online über den Webshop des Lebensmitteldiscounters.

Medion GPS Sport-Watch S2400 bei Aldi Nord

Die Einsteiger-Smartwatch vermittelt schon auf den ersten Blick einen recht wuchtigen Eindruck. Streng genommen wirkt das Design der Uhr wegen einer recht klobigen Lünette um das 1,3 Zoll große Display sogar ziemlich altbacken. Dafür ist die digitale Medion-Armbanduhr mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattet. Hervorzuheben ist das, weil du dadurch dein Handy nicht immer bei dir tragen musst, wenn du deine Workouts und die zurückgelegten Strecken protokollieren möchtest. Auch Echtzeitinformationen wie dein aktuelles Lauftempo kannst du so losgelöst von einem gekoppelten Smartphone vom Bildschirm der Uhr ablesen.

Die Akkulaufzeit der Medion S2400 liegt laut Herstellerangaben bei bis zu fünf Tagen. Komplett wasserdicht ist die Uhr nicht, besitzt aber immerhin eine IP68-Zertifizierung. Neben einem Schrittzähler, einem Schlaftracker und einem optischen Pulsmesser auf der Rückseite sind auch verschiedene Sport-Modi an Bord. Unter anderem Gehen, Laufen und Radfahren. Zudem kannst du Benachrichtigungen vom Smartphone auf die Uhr spiegeln, wenn du beide Geräte miteinander koppelst. Dann kannst du auch Anrufe direkt am Handgelenk annehmen. Denn Lautsprecher und Mikrofon sind bei der Medion S2400 ebenfalls an Bord. Premium-Features wie Barometer, Kompass oder Offline-Kartenmaterial fehlen einer Einsteiger-Smartwatch wie dieser aber.

Im Januar war die Medion-Smartwatch bei Aldi Nord schon einmal zu haben. Damals kostete sie knapp 65 Euro. Nun kommt sie erneut in den Onlinehandel und kostet noch einmal 5 Euro weniger, also 59,99 Euro. Das sind 20 Euro weniger als bei Medion selbst. Und günstiger als bei Aldi ist die Uhr derzeit nirgendwo sonst zu haben. Gleichwohl musst du dich mit dem etwas klobigen Design arrangieren.

Auch zahlreiche Computer-Schnäppchen im Angebot

Neben der Smartwatch sind im Rahmen der neuen Hardware-Woche ab Ende April auch mehrere Smartphones und zahlreiche Computer bei Aldi Nord zum Sonderpreis zu haben. Während zwei Smartphone-Angebote weniger zu überzeugen wissen, vermitteln zwei weitere Angebote durchaus attraktives Sparpotenzial.