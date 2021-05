Smarter Futterautomat mit App-Anbindung: Diesen Napf will jedes Haustier

Medion kennt man meistens von Aldi-Angeboten. Doch der Hersteller hat auch einen eigenen Online-Shop. Und dort gibt es aktuell ein besonders Schmankerl – und das buchstäblich – für deine Katze oder deinen Hund. Denn schon längst hat es smarte Technik auch den Haustierbereich erreicht. Dementsprechend kannst du deinem felligen Freund einen smarten Futterautomaten besorgen.

Medion Futternapf mit smarten Funktionen

Anstelle der kleinen Schale auf dem Fußboden kannst du deinem Hund oder deiner Katze auch beim Fressen ein wenig Luxus gönnen. Davon profitiert nicht nur dein Haustier, sondern auch du selbst. Doch der Reihe nach. Egal ob Katze oder Hund: Der Medion Futterautomat dosiert das eingefüllte Futter automatisch und kann sogar Leckerli auswerfen. Ist das Haustier allein zu Hause, kannst du ihm das Gefühl geben, er ist es nicht. Denn: Du kannst ihm über ein integriertes Mikrofon live zusprechen.

Und das schlägt den Bogen zu dir: Wenn du einen stressigen Tag vor dir hast oder gar eine Nacht außer Haus, kannst du dir sicher sein, dass dein Liebling versorgt ist. Denn der Medion Futterautomat bietet WLAN– und eine App-Anbindung. Auch eine HD-Kamera ist mit an Bord. Das bedeutet, du kannst dein Haustier auch aus der Ferne beobachten und überwachen, ob es ihm gut geht. Das ist vor allem bei Jungtieren praktisch, die sich an das Alleinsein gewöhnen müssen. Neben „Sprachnachrichten“ an deinen treuen Begleiter kannst du vorab feste Fütterungszeiten sowie die Portionsgröße festlegen. Im Notfall lässt sich aber auch per App ein zusätzliches Leckerli oder eine Sonderportion ausgeben.

Technische Details des Futterautomaten

Bei dem Medion Futterautomat handelt es sich um einen Behälter, an den ein Napf angeschlossen ist. Erfolgt die Futterausgabe, rutscht das Futter wie auf einer Rutsche direkt in den Napf, aus dem Hund und Katze fressen können. Der Behälter fasst 3,7 Liter Trockenfutter – und ist auch nur dafür geeignet. Nassfutter hat nichts im Futterautomat verloren. Laut Medion lässt sich der Automat einfach reinigen, da er sich auseinanderbauen lässt. Aufgeladen wird der smarte Napf per microUSB-Kabel. Zusätzlich kannst du auch eine Powerbank anschließen, um die Laufzeit zu verlängern.

Die Kopplung an dein Smartphone erfolgt über die „Medion Pet App“, die sowohl für iOS als auch Android verfügbar ist.

Preis und Verfügbarkeit

Der Medion Futterautomat MD 60228 ist im Online-Shop des Herstellers verfügbar. Kostenpunkt: 99,95 Euro – zuzüglich rund 3 Euro Versandgebühr. Dazu kommt eine Garantie von 24 Monaten.

Jetzt weiterlesen Ring: Smarte Türklingeln und Sicherheitstechnik im Angebot