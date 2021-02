Fernseh-Hammer bei Aldi: 82 Zoll Smart TV für unter 1.100 Euro

Aktuell hat Aldi enorm viel Technik im Angebot. So gibt es bei dem Discounter ab Montag, den 22. Februar, einen günstigen Thermomix-Klon. Ende der kommenden Woche kommen dann auch noch zwei Fernseher in die Verkaufsregale. Dabei spricht Aldi unterschiedliche Käufer an: Diejenigen, die ein heimisches Kino mit großem Bildschirm haben wollen und jene, die ein Smart-TV für ihr Wohnzimmer suchen.

→ Der teuerste Fernseher der Welt? Dieses TV-Monster kostet 80.000 Euro

Medion X17882: Riesen-Fernseher mit 82 Zoll Bildschirm

Das Modell Medion X17882 hat es in sich: Der Smart-TV bietet eine riesige Display-Diagonale von 82 Zoll und ist damit fast zwei Meter lang. Doch auch wenn die Größe erst einmal ein High-End-Gerät verspricht, sprechen die Ausstattung sowie der Preis vielmehr die Sprache der Mittelklasse. Der Medion-Fernseher bietet einen LC-Bildschirm, der Inhalte in Ultra-HD-Qualität (2.160 x 3.840 Pixel) darstellt. Laut Herstellerangaben bietet der Fernseher dabei einen statischen Kontrast von 5.000:1 sowie einen dynamischen Kontrast von 10.000:1.

Mit an Bord sind ein WLAN-Modul sowie USB– und HDMI-Anschlüsse. Auch eine Klinkenbuchse für Audiogeräte befindet sich an dem Medion X17882; auf Bluetooth musst du allerdings verzichten.

Obacht: Entscheidest du dich für den Medion X17882, solltest du in deinem Wohnzimmer auch einen entsprechend großen Abstand zum Fernseher einrichten können. Bei solch einem großen Bildschirm ist sonst ein scharfes Bild nicht garantiert. Außerdem könntest du Kopfschmerzen bekommen, wenn du zu nah vor der Flimmerkiste sitzt.

Den Smart-TV bekommst du ab dem 25. Februar bei Aldi Süd für 1.099 Euro. Im Hinblick auf die Größe des Fernsehers ist das ein absoluter Spottpreis. Andere Smart-TVs dieser Größenordnung kosten in der Regel deutlich mehr.

Medion X16596: Smart-TV für jedes Wohnzimmer

Wer es lieber keiner mag oder schlicht den entsprechenden Platz nicht einrichten kann, kann auf den kleineren Medion X16596 zurückgreifen. Mit 65 Zoll Größe passt er in jedes Wohnzimmer. Trotz der geringeren Breite löst auch dieses Modell in Ultra-HD-Qualität auf. Das LCD-Display im 16:9-Format bietet eine Leuchtdichte von 350 Candela – ein Wert, der sich im Mittelfeld ansiedelt. Neben HDR sind außerdem Dolby Vision (zuständig für Kontraste) und Wide Color Gamut mit von der Partie. Bei Letzterem handelt es sich um eine detailreiche Farbdarstellung. Auch eine Bewegungskompensation – also die Fähigkeit, bei schnellen Kameraschwenks Ruckler zu unterbinden – gehört zur Ausstattung des 65-Zöllers – das fehlt allerdings beim teureren Medion X17882.

Wie der 82 Zoll Smart-TV bietet auch der Medion X16596 einen Triple Tuner für lineares Fernsehen sowie einen WLAN-Zugang; entsprechend ist unter anderem Netflix und Amazon Prime Video als Apps vorinstalliert. Hinsichtlich der Anschlüsse verbaut Medion vier HDMI- und zwei USB-Anschlüsse. Auch eine Klinkenbuchse für Kopfhörer ist angebracht. Ein weiteres Highlight des Medion X16596 sind die integrierten Stereo-Lautsprecher mit einer Leistung von 12 Watt sowie dem eingebauten Subwoofer. Beides fehlt dem 82 Zoll großen Modell.

→ Datenschutz beim Smart TV: So verhinderst du die Daten-Spionage

Für den Medion X16596 verlangt Aldi Nord weniger als 600 Euro – konkret 579 Euro. Ab dem 25. Februar ist der Smart-TV online beim Discounter erhältlich. Im direkten Vergleich zum großen Fernsehmodell von Medion bietet der Medion X16596 das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.