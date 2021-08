MediaMarkt feiert WSV-Angebote: Extra-Rabatt auf viele Fernseher und mehr

Der WSV von MediaMarkt, „Wahnsinns-Schnell-Verkauf“, ist gestartet und kommt mit zahlreichen Sonderangeboten und Pauschalrabatten. So schürt MediaMarkt unter anderem diese drei Schnäppchen-Erwartungen:

Bis zu 300 Euro Direktabzug auf Fernseher, PCs und Notebooks ab 599 Euro

50 Euro Direktabzug auf Staubsauger und Kaffeevollautomaten

Einbaugeräte zum halben Preis

Unter dieser Prämisse sind tatsächlich einige gute Schnäppchen zu machen. Gerade im TV-Bereich sind interessante Angebote dabei. Insbesondere aus den Premium-Serien der Hersteller – OLED bei LG, Sony, Philips und Neo QLED bei Samsung – gibt es hier Angebots-Beispiele. Allerdings sind die Ursprungspreise hier teilweise schon recht hoch.

Die WSV-Aktion bei MediaMarkt gilt ab sofort und dauert noch bis zum 30. August. Allerdings können Angebote bei hoher Nachfrage auch schnell vergriffen sein, dann greift das „schnelle“ Element der Aktion. Die Kontingente sind begrenzt. Zwischenzeitlich gibt es allerdings auch immer neue Produkte, die ins Angebot rutschen.

LG OLED bei MediaMarkt mit 300 Euro Rabatt

Den Top-Rabatt von 300 Euro auf Fernseher gibt es erst ab einem Preis von 1.999 Euro. Das passt ideal auf den exakt so teuren LG OLED Fernseher 65C17LB. Der Fernseher misst ordentliche 65 Zoll in der Diagonalen, das sind 1,64 Meter, und ist bereits vor dem Aktionsrabatt reduziert. Statt dem Herstellerpreis von 2.799 Euro kostet der OLED-Fernseher bei MediaMarkt normalerweise 1.999 Euro. Jetzt greift der Sofortrabatt von 300 Euro und du zahlst schlussendlich noch 1.699 Euro für das TV-Gerät von LG. Das ist absoluter Bestpreis mit fast 200 Euro Vorsprung vor dem Rest des Online-Marktes (Preisvergleich). Aber gleichzeitig auch eine Investition von mehr als 1.500 Euro. Billig im eigentlichen Sinne ist der Fernseher also nicht.

Weitere TV-Angebote in diversen Preisbereichen und von weiteren Herstellern – etwa Samsung, Philips und Sony – findest du auf der Aktions-Seite bei MediaMarkt.

Dieser LG-OLED-Fernseher aus dem Modelljahr 2021 ist im Angebot.

Sound-Schnäppchen von Bose, Huawei und Sony

Etwas auf die Ohren gibt es bei einigen Angeboten aus dem Audio-Bereich. Hier handelt es sich um normale Rabatt-Angebote, nicht um Warenkorb-Abzug-Schnäppchen. Dennoch können die Deals überzeugen.

Insbesondere der Sony-Lautsprecher SRS-XB43 wird für 145 zum Preis-Tipp. In unserer Testreihe zu Bluetooth-Lautsprechern konnte er als „Tipp der Redaktion“ hervorstechen. Der Sony-Speaker schnitt beinahe genauso gut ab wie der 200 Euro teurere Teufel-Testsieger. Der Bass-starke und robuste Lautsprecher mit Lichtspiel-Gimmick ist mit jetzt 145 Euro ein echter Preistipp.

Auch für die eigene kleine Musikwelt gibt es beim MediaMarkt WSV einige Schnäppchen. Die ebenfalls von uns als gut empfundenen Huawei Freebuds 4i werden durch den Preisrutsch auf 69 Euro zum Tipp für Pendler, die günstige In-Ear-Kopfhörer mit ANC suchen. Die Premium-Alternative im Angebot: Boses Sport Earbuds kosten im Angebot 149 Euro. Sie richten sich – wie der Name vermuten lässt – auch an Jogger und Radfahrer.

Auf der WSV-Seite von MediaMarkt gibt es weitere Schnäppchen – auch zu den Pauschalrabatt-Bereichen aus Haushalt, Küche und Büro. Die Angebote enden wie erwähnt am 30. August.