Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt hat schon einige starke Deals hervorgebracht – jetzt kommen auch Gamer voll auf ihre Kosten. Denn der Elektromarkt haut die Nintendo Switch OLED im Mario-Kart-Bundle zum besten Preise aller Zeiten raus. Aber Vorsicht: Das Angebot dürfte nicht lange verfügbar sein.

→ Direkt zum Switch-Angebot bei MediaMarkt

Mit Mario Kart + weiterem Extra – und nem richtig starken Preis

Wenn du Mitglied bei myMediaMarkt bist, kannst du dir rund um die Mehrwertsteuer-Aktion des Elektronikhändlers noch bis zum 10. Februar (9 Uhr) einige richtig gute Schnäppchen sichern. Die Anmeldung ist dabei Pflicht, wenn man von den Rabatten profitieren möchte. Das Ganze geht aber zum Glück blitzschnell sowie komplett kostenfrei. Und lohnt sich mit Blick auf das Switch OLED Angebot auf jeden Fall.

Hier bekommst du die Nintendo Switch OLED in Weiß, dazu Mario Kart 8 Deluxe und eine einjährige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Mit Letzterer kannst du online spielen und dir verschiedene Vorteile sichern. Normalerweise kostet dieses Bundle 329,99 Euro – wenn es denn überhaupt verfügbar ist. Doch durch die Mehrwertsteuer-Aktion zahlst du jetzt kurzzeitig nur noch 277,30 Euro.

Ein kurzer Preisvergleich zeigt: Günstiger gab es dieses Set noch nie! Der bisherige Bestpreis lag bei rund 287 Euro – MediaMarkt unterbietet diesen also um weitere 10 Euro. Falls du zuschlagen willst, solltest du dich beeilen. Solche Angebote sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

→ Switch OLED mit Mario Kart & Nintendo Switch Online für 277,30 Euro (für myMediaMarkt-Mitglieder)

Falls du lieber nur die Konsole möchtest und auf die Extras verzichten kannst, gibt es die Nintendo Switch OLED ebenfalls bei MediaMarkt im Angebot. Hier stehen dann 276,47 Euro auf dem Preisschild. Wir empfehlen bei knapp einem Euro Aufpreis aber eindeutig das Bundle.

Darum lohnt sich der Deal trotz Switch 2

Aber mit der kommenden Nintendo Switch 2 stellt sich für manche sicher die Frage: Lohnt sich der Kauf überhaupt noch? Anfang des Jahres hat Nintendo nämlich den Nachfolger der beliebten Konsole samt Teaser-Video angekündigt. Zu sehen sind hier unter anderem neue physische Knöpfe, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten wie USB-C-Ports, ein neigbarer Ständer für das Display und neue Joy-Cons, die nicht mehr in die Konsole gefriemelt, sondern einfach eingesteckt werden. Außerdem prangt der Schriftzug „2025“ auf dem Bildschirm. Heißt also: Die neue Konsole kommt voraussichtlich im Laufe des Jahres.

Warum also noch zur Switch OLED greifen? Ein klarer Vorteil ist der Preis. Zum Marktstart der Switch 2 wird der Einstiegspreis vermutlich deutlich höher liegen – nicht so teuer wie eine PS5 Pro, aber dennoch deutlich über der aktuellen Switch OLED. Ein weiteres Argument: Nintendo hat bestätigt, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Bedeutet, du kannst jetzt schon loszocken und später bei Bedarf auf das neue Modell umsteigen, ohne deine gekauften Games zu verlieren. Obendrein punkten Nintendo-Games in der Regel eh nicht mit Grafik und Co., sondern liefern viel mehr Spielspaß für Groß und Klein.

Wer nicht auf den Release warten will oder einfach sparen möchte, macht mit der aktuellen OLED-Version somit nichts falsch.