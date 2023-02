MediaMarkt wirft Original Apple-Zubehör mit spektakulären Rabatten raus

Im Rahmen des Wahnsinns Schnell Verkaufs (WSV) bei MediaMarkt kannst du noch bis zum 8. Februar einige gute Schnäppchen machen. Eins davon dreht sich um folgendes Original-Zubehör von Apple. So bekommst du jetzt das Apple Smart Folio Bookcover fürs iPad mini (6. Generation) in Schwarz zum halben Preis. So schützt du dein iPad mini elegant von der Vorder- und Rückseite für gerade einmal 36,99 Euro (zzgl. 2,99 Euro Versandkosten). Ursprünglich kostete die schicke Tablethülle einmal 75 Euro – das Sparpotenzial ist daher jetzt enorm.

Teilweise über 80 Prozent Rabatt gibt es auf iPhone-Hüllen. Hier sind leider aber nur Restposten für einzelne Modelle zu den Tiefpreisen verfügbar. Dennoch kann sich das Nachschauen preislich echt lohnen. Für die originale iPhone-SE-Hülle zahlst du nur 5 Euro.

iPad-Hülle von Apple im Angebot: Schützt dein iPad günstiger denn je

Klappst du das Case auf, schaltet sich das Display automatisch ein – klappst du es wieder zu, schickst du dein iPad wieder in den Schlaf. Außerdem lässt sich die Hülle falten, wodurch du es praktisch aufstellen kannst. So kannst du ganz bequem Serien und Videos streamen, ohne das Tablet in den Händen halten zu müssen.

Nun zum Preis. Wie der Preisverlauf zeigt, war das iPad mini Bookcover von Apple noch nie so günstig wie aktuell. Zuletzt musstest du über 55 Euro für die schicke Schutzhülle zahlen. Und als UVP gibt Apple sogar 75 Euro an. Mit jetzt deutlich unter 40 Euro machst du daher ein echtes Schnäppchen. So preiswert ist sonst nur Zubehör weniger bekannter Marken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Übrigens: Der Wahnsinns Schnell Verkauf (WSV) bei MediaMarkt läuft nur noch bis zum 8. Februar. Hier sind Technik-Produkte aus allen Kategorien bis zu 70 Prozent reduziert. Unter anderem findest du hier auch ein Angebot für den Apple Pencil 2, der auch mit dem iPad mini (6. Gen.) kompatibel ist. Schau doch einfach mal vorbei und stöbere durch die Angebote. Vielleicht ist etwas Passendes für dich dabei.