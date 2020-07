Diese Aktion findet zum Glück nicht im Winter statt: Bei MediaMarkt gibt es heute zwischen 10 und 19 Uhr stündlich eine neue Rabatt-Stufe: Wie hoch die ist, richtet sich an der zur vollen Stunde in Berlin gemessenen Temperatur in Grad Celsius. Im Hochsommer hat sich der Händler gegen zu hohe Rabatte abgesichert. Die maximal mögliche Ersparnis in den warmen Mittagsstunden liegt bei 25 Prozent.

MediaMarkt Wetter-Aktion: Diese Produkte werden günstiger

Bei der Wetter-Aktion wird eine ganze Reihe an Artikeln zwischen 10 und 19 Uhr günstiger angeboten. Der Rabatt wird dabei im Warenkorb abgezogen. Insbesondere sind viele Küchen- und Haushaltsprodukte auf der Angebote-Seite zu finden. Highlights gibt es aber auch aus dem Entertainment– und Draußen-Bereich.

So ist der QLED-Fernseher Samsung GQ65Q70TGT, also ein 65-Zoll-4K-Smart-TV von Samsung, aus dem Modelljahr 2020 im Angebot. Regulär kostet der große Fernseher 1.463,49 Euro. Bei maximaler Ersparnis (25 Prozent Rabatt) läge der Kaufpreis somit bei 1.097,62 Euro. Der Bestpreis ist laut Vergleich erreicht, sobald der Aktionsrabatt den Preis auf unter 1.200 Euro drückt. Das ist ab frischen 18,5 °C der Fall – exakt der Rabatt, der schon ab 10:00 Uhr gilt.

→ Zum TV-Angebot

Eher draußen im Einsatz ist der Worx Landroid Mähroboter, der regulär für 799 Euro verkauft wird. Hier liegt der Preis mit Maximal-Rabatt bei 599,25 Euro. Das Sparpotenzial liegt also bei satten 200 Euro. Der Mähroboter selbst verspricht eine Rasenmäh-Leistung für einen Bereich bis zu 800 Quadratmetern.

→ Zum Mähroboter-Angebot

Das nächste Highlight ist ein E-Mountainbike von Prophete (27,5 Zoll), Modellreihe Graveler. Mit 25 Prozent Rabatt würde der Preis des 1.400 Euro teuren Fahrrads mit Hinterradantrieb auf 1.049,25 Euro sinken. Das Rad hat einen Blaupunkt-Motor (250 Watt) und ist für eine Reichweite von 100 Kilometern mit Motor-Unterstützung ausgelegt. Ob diese Marke erreicht wird, hängt von der Intensität der Unterstützung ab. Wer viel und gerne in die Pedale tritt, findet hier eine 24-Gang-Kettenschaltung (Shimano Acera) vor, gebremst wird mittels Scheibenbremsen.

→ Zum E-Bike-Angebot

Das musst du bei den Angeboten beachten

Neben den recht teuren Highlight-Angeboten gibt es auch zahlreiche Artikel der Preisklassen von 10 bis 300 Euro. Die Annahme ist klar: Die höchsten Rabatte dürften sich in der Mittags- und Nachmittagshitze, also zwischen 14 und 17 Uhr einstellen. Es besteht aber die Gefahr, dass dann bereits einige Produkte ausverkauft sind. Außerdem bestimmt MediaMarkt den Rabatt per eigener Messung in Berlin. Ein Blick auf das eigene Thermometer zu Hause bringt unter Umständen also nichts.

Die aktuelle Messung und die damit verbundenen Rabatte findest du stets auf der Aktionsseite von MediaMarkt. Der deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Mittwoch tatsächlich Höchstwerte von 25 °C für Berlin.

