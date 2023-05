MediaMarkt verschleudert De’Longhi Kaffeevollautomat für weit unter 300 Euro

Unter dem Namen „Große Marken, kleine Preise“ verscherbelt MediaMarkt aktuell einige Haushalts- und Küchengeräte der Marken De’Longhi, Kenwood, Braun und nutribullet. Die Aktion läuft nur noch bis zum 6. Mai (23:59 Uhr) und hat dabei vor allem für Kaffeeliebhaber einige tolle Angebote im Gepäck. Ein Schnäppchen hat es dabei besonders in sich. Der Magnifica S Kaffeevollautomat für rund 267 Euro (nach 19-Prozent-Abzug) bietet dir dabei hochwertigen Kaffee zum kleinen Preis. Wichtig: Der Rabatt von 19 Prozent wird erst im Warenkorb abgezogen – von dem ausgeschriebenen Preis solltest du dich also nicht verunsichern lassen. Wer Interesse hat, sollte nicht mehr lange zögern.

Spar dir die Mehrwertsteuer bei diesem De’Longhi Kaffeevollautomaten

Mit dem De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomaten (ECAM21.116.B) holst du dir für rund 267 Euro eine tolle Kaffeemaschine ins Haus. Dabei überzeugt das Gerät vor allem mit der super simplen und intuitiven Bedienung. So verfügt die Maschine über Direktwahltasten für bis zu zwei Tassen Kaffee. Dadurch kannst du am Morgen also direkt einen Kaffee für deinen Liebsten oder deine Liebste mitbrühen. Das kompakte Design im schlichten Schwarz sorgt zudem dafür, dass die Maschine in so ziemlich jede Küche passt.

Bei der Kaffee-Auswahl hast du im Vergleich zu deutlich teureren Geräten zwar durchaus weniger Auswahl, doch alle Fans des heißen Koffeingetränks sollten hier dennoch auf ihre Kosten kommen. So lässt sich etwa die Kaffeestärke von sehr mild bis sehr kräftig über einen Drehregler einstellen. Zudem verfügt der Kaffeevollautomat auch über eine Milchaufschäumdüse für Cappuccino oder Latte macchiato. Eine Heißwasserfunktion für die Teezubereitung ist ebenfalls vorhanden. Besonders cool: Der 250 g große Bohnenbehälter kann sowohl mit Kaffeebohnen, als auch mit Kaffeepulver befüllt werden. Falls du auf frische Bohnen setzt, kannst du zudem den Mahlgrad einstellen. Der Wassertank für den Kaffee kommt dabei übrigens auf ein Volumen von 1,8 Litern.

Ein weiterer Vorteil des De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomaten ist die unkomplizierte Reinigung. So verfügt die Maschine über ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. Die Auffangvorrichtung kann außerdem problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Bei MediaMarkt sparst du aktuell über 50 Prozent auf den ursprünglichen UVP. So zahlst du jetzt nur noch rund 267 Euro für die Kaffeemaschine – das ist der momentan günstigste Preis im Netz.

→ De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat für rund 267 Euro

19-Prozent-Aktion bei MediaMarkt

Neben dem Magnifica S Kaffeevollautomat für rund 267 Euro gibt es aber noch viele weitere tolle Produkte von De’Longhi und anderen hochwertigen Marken im Rahmen der 19-Prozent-Aktion im Angebot. Einige coole Angebote haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst. Bei MediaMarkt selbst findest du aber auch noch mehr Deals der Aktion, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen. Doch Vorsicht: Die Angebote laufen nur noch bis zum 6. Mai (23:59 Uhr).

→ 19-Prozent-Aktion bei MediaMarkt