Eins vorweg: Natürlich fallen bei dem Bundle-Deal rund ums Galaxy S23 monatliche Kosten an. Auf den ersten Blick ist der Tarif also keinesfalls geschenkt. Doch wenn man das Angebot über die Laufzeit von 24 Monaten durchrechnet, kommt man hierbei insgesamt tatsächlich günstiger weg, als wenn man sich das Samsung-Handy einzeln holen würde. Dadurch bekommst du den Mobilfunkvertrag also rechnerisch wirklich komplett gratis zum Galaxy S23. Du kannst das Ganze also auch als eine Art Ratenzahlung über 24 Monate fürs Smartphone sehen – und den Vodafone-Tarif gibt’s als cooles Extra kostenlos on top!

Das bietet dir der Vodafone-Tarif

Doch was bietet dir der „Gratis“-Tarif zum Galaxy S23 überhaupt? Allen voran profitierst du bei dem Vertrag im Vodafone-Netz von monatlich 10 GB LTE-Datenvolumen, mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Dadurch bist du für den Alltag rund um Social Media, Surfing und Musikstreaming ideal ausgestattet. Hinzu kommt noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze, eine SMS-Flatrate fehlt hingegen. In Zeiten von WhatsApp und Co. ist dies für die meisten aber bestimmt kein großer Nachteil. EU-Roaming ist aber zumindest mit an Bord.

Monatlich zahlst du für das Tarif-Paket 17,99 Euro, sowie einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis. Für das Galaxy S23 fallen hingegen weitere 29 Euro an, sowie 4,95 Euro für den Versand. Wieso es den Tarif rechnerisch trotzdem umsonst zum Samsung-Handy gibt, zeigen wir dir jetzt.

Tarif geschenkt zum Galaxy S23?

Um zu beweisen, dass wir keinen Stuss geschrieben haben, rechnen wir das Angebot nämlich mal im Detail durch. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Bundle insgesamt 505,70 Euro an. Und genau hier zeigt sich, warum der Deal so genial ist: Bereits das Galaxy S23 kostet im Netz momentan mindestens 520 Euro – mit Ausnahme von eBay-Angeboten. Du zahlst bei dem MediaMarkt-Bundle also tatsächlich weniger, als wenn du dir das Smartphone einzeln kaufen würdest. Den Tarif gibt’s also quasi umsonst.

Doch aufgepasst: Der Deal gilt nur noch bis zum 11. August – viel Zeit bleibt also nicht mehr. Außerdem solltest du beachten, dass die monatlichen Kosten nach den ersten 24 Monaten auf 26,99 Euro steigen. Mit einer rechtzeitigen Kündigung umgehst du diese vermeintliche Kostenfalle aber problemlos.

Galaxy S23: Darum lohnt sich das „alte“ Modell immer noch

Und keine Panik: Auch im Jahr 2024 und darüber hinaus bist du mit dem Galaxy S23 immer noch top ausgestattet. So bekommt das Samsung-Handy selbstverständlich ein Update auf Android 15. Auch sonst muss sich das Smartphone keinesfalls hinter anderen Geräten verstecken. Die Handhabung mit dem kompakten 6,1-Zoll AMOLED-Display ist etwa immer noch großartig, während der Bildschirm technisch mit 120 Hz und Co. ebenso überzeugt. In unserem Test stach neben dem exzellenten Display aber auch die gute Akkuleistung, der starke Prozessor sowie das hochwertige Kamerasystem hervor.