MediaMarkt verkauft Saugroboter für unter 90 Euro - darum lohnt sich der Deal!

Denn ein Saugroboter muss keinesfalls teuer sein. Das beweist jetzt zumindest MediaMarkt mit diesem Angebot zum Xiaomi BHR8298EU E5. Die Putzhilfe – welche sogar wischen kann – kostet dank der aktuell laufenden Black Deals Aktion nämlich keine 90 Euro mehr, wodurch du erstaunlich günstig an einen Saugroboter kommst. Doch was wird dir für diesen niedrigen Preis geboten? Das zeigen wir dir hier.

Sogar wischen kann er! Preiswerter Saugroboter im Check

Na klar, der Xiaomi BHR8298EU E5 kann nicht mit Premium-Geräten wie dem Roborock S8 Pro Ultra mithalten. Aber das muss er auch gar nicht, immerhin kostet er nur einen Bruchteil dieses Saugroboters. Dafür werden dir immerhin 2.000 Pa Saugleistung geboten, was zumindest für den alltäglichen Staub und Schmutz reichen sollte. Eine Teppicherkennung soll obendrein dafür sorgen, dass selbst hier gute Ergebnisse erzielt werden. Zusätzlich hat Xiaomi ebenso eine Wischfunktion verbaut, wodurch hartnäckiger Dreck eingeweicht und weggewischt werden soll. Schrubbende Wischpads gibt’s für den Preis natürlich nicht, ein nettes und hilfreiches Extra ist die Wischfunktion aber sicherlich.

Das schlichte Design kann sich ebenso sehen lassen

Was im Preis von unter 90 Euro dafür enthalten ist, ist eine Ladestation. Diese steuert der Saugroboter nach getaner Arbeit eigenständig an und lädt sich hier wieder voll auf. Dank der intelligenten Routenplanung mittels Gyroskop soll die Putzhilfe dabei möglichst effektiv ihre Runden drehen, während du über die App stets die volle Kontrolle hast. Ebenfalls cool: Du kannst den Saugroboter via Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant auf die Putzfahrt schicken.

Keine 90 Euro! MediaMarkt sorgt für echtes Schnäppchen

Wirklich beachtlich ist all das aber natürlich erst mit Blick auf den Preis. Der UVP von 99,99 Euro ist für einen Saugroboter ein fairer Deal. MediaMarkt macht den Xiaomi Saugroboter jetzt aber sogar noch günstiger und verkauft ihn für lediglich 89 Euro. Der Versand ist zudem komplett kostenfrei, wodurch es das Haushaltsgadget im Netz momentan auch bei keinem anderen Händler günstiger gibt (zum Preisvergleich). Wer kein absolutes High-End-Gerät erwartet, sondern einfach nur eine preiswerte Putzhilfe für den Alltag sucht, macht hier ein gutes Schnäppchen.