MediaMarkt hat zum langen Wochenende eine Vatertags-Aktion ins Leben gerufen. Von Mittwoch (20. Mai) an und bis zum 28. Mai gibt es Daueraktionen und täglich wechselnde Angebote. Diese starten jeweils um 10:00 Uhr und werden 24 Stunden später durch den nächsten Tagesdeal abgelöst.

21. Mai: JBL Soundbar Schnäppchen im Tagesangebot

Im MediaMarkt Tagesangebot gibt es heute eine recht aktuelle Soundbar von JBL deutlich reduziert. Kostete die Soundbar normalerweise zwischen 280 und 300 Euro, gibt es sie heute für 199 Euro. Für diesen Preis war die Soundbar bisher noch nie erhältlich.

Die JBL Soundbar besitzt eine Leistung von 300 Watt und kommt inklusive einem kabellosen 6,5” (165 mm) Subwoofer. Auch eine Fernbedienung, eine Halterung zur Wandmontage sowie ein optisches und ein AUX-Kabel zur Verbindung mit dem Fernseher befinden sich im Lieferumfang. Dank JBL Surround Sound kannst du die Sound-Qualität deines Fernsehers ganz ohne störende Kabel oder zusätzliche Lautsprecher im ganzen Raum verbessern.

Unterstützt dein Fernseher HDMI ARC kannst du die JBL Soundbar einfach mit einem HDMI-Kabel mit deinem Fernseher verbinden und anschließend wie die integrierten Boxen mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern. Alternativ kann die Soundbar auch per HDMI-in und -out Buchse mit einem Receiver angesteuert werden oder per analoger Audioeingang oder optischer Audioeingang mit dem Fernseher verbunden werden. Zum Musik-Hören mit dem Smartphone kannst du die Soundbar auch per Bluetooth oder Klinkenstecker mit deinem Smartphone oder Tablet verbinden.

Laut Preisvergleich und Preisverlauf von guenstiger.de ist und war die Soundbar von JBL bisher nirgends günstiger zu haben.

→ Zum Tagesangebot

Weitere Angebote zum Vatertag bei MediaMarkt

Neben dem Tagesangebot gibt es noch weitere Deals bei MediaMarkt, darunter einige Smartphones, Fernseher, Notebooks, Fitness-Gadgets und vieles mehr. Eine Auswahl:

Insbesondere der Fire TV Stick ist für diesen Preis immer wieder ein gutes und gefragtes Schnäppchen. Das Devolo-Starter-Set verbreitet und vestärkt dein WLAN in der gesamten Wohnung oder Haus über das Stromnetz. Die Adapter der Magic-Serie verstärken das Signal dank Mesh-Technologie in die letzte Ecke, während die dLAN-Geräte „nur“ für eine Verlängerung des eigentlichen Signals sorgen. Die Magic-Adapter von Devolo gelten als weltweit schnellste Powerline-Adapter. Mehr dazu findest du übrigens in unserem Testbericht.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.