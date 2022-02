MediaMarkt und Saturn: Das sind die Top-Angebote am Wochenende

Die Online-Shops der beiden Handels-Geschwister MediaMarkt und Saturn haben dieser Tage unterschiedliche Fokusse. Bei Saturn läuft noch die – vor allem auf den zweiten Blick interessante – Haushalts-Aktion mit Direktrabatten und weiteren Vorteilen. MediaMarkt feiert dagegen mit dem „Most-Wanted-Prospekt“ aktuelle Bestseller und reduziert sie abermals. Abgesehen davon gibt es noch eine interessante Fernseher-Aktion rund um Xiaomi-Smart-TVs. Wir starten unsere Wochenend-Schnäppchen-Tipps aber mit einem Einzel-Angebot aus einer bald endenden Aktion.

Yamaha-Kopfhörer stark reduziert: 200 statt 400 Euro

Direkt nach dem Wochenende, am 7. Februar, endet eine Cashback-Aktion rund um Kopfhörer-Modelle der Firma Yamaha. Bei Saturn wird der Cashback direkt in einen Warenkorb-Abzug umgewandelt. Das betrifft unter anderem die 400-Euro-Kopfhörer Yamaha YH-E700A. Grundsätzlich reduziert der Händler die Over-Ears mit Active-Noise-Cancelling bereits auf 245 Euro – also um 38 Prozent beziehungsweise um mehr als 150 Euro.

Legst du den Kopfhörer in den Warenkorb, greift der Sofortrabatt, der bei diesem Modell noch mal 40 Euro beträgt. Und so zahlst du am Ende noch 205 Euro für die Bluetooth-Kopfhörer. Zur Auswahl steht das Modell in Schwarz und in Weiß. Neben diesem Modell sind auch noch weitere Yamaha-Kopfhörer reduziert – darunter auch Premium-Modelle für rund 500 Euro.

→ Zum Angebot: Yamaha YH-E700A für 205 Euro

Riesiger Samsung-Fernseher bei MediaMarkt mit Cashback

Du hast ordentlich Platz im Wohnzimmer und bist auf der Suche nach einem entsprechend großen Fernseher für Film- und Serienabende in angemessenen Rahmen. Oder zum großflächigen Zocken mit der Konsole? Bei MediaMarkt gibt es jetzt einen geeigneten Fernseher mit satten 75 Zoll Bildschirmdiagonale – das sind 1,89 Meter – zum reduzierten Preis von 1.299 Euro. Das ist eine Stange Geld aber immerhin schon ein Nachlass von 600 Euro gegenüber dem Herstellerpreis für den Samsung GQ75Q60A.

Nach dem Kauf kannst du dir von Samsung dank aktueller Cashback-Aktion nochmals 150 Euro Cashback zurückerstatten lassen. Verrechnest du diese Erstattung mit dem Preis, kostet dich der Riesen-Fernseher noch rund 1.150 Euro.

Samsung-Fernseher im Angebot bei MediaMarkt: Der QLED-TV GQ75Q60A.

Neben der schieren Größe ist der Fernseher auch technisch nicht zu verachten. Er basiert auf der QLED-Technologie, die das Bild etwas feiner und besser darstellt als herkömmlich LED-Fernseher. Dazu ist er mit HDMI-2.1-Funktionen ausgestattet und bietet Bildtechnik-Standards wie HDR10+. Das alles bei 4K-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel). Durch seine Größe ist der Samsung GQ75Q60A QLED TV kein Leichtgewicht, er bringt mehr als 30 Kilogramm auf die Waage. Das solltest du dir bewusst machen, wenn du planst, den Fernseher per Wandhalterung anzubringen. Außerdem bewirkt die Größe, dass MediaMarkt dir den Fernseher nicht kostenlos liefert – hier werden 29,90 Euro zusätzlich fällig.

→ Hier geht’s zum Angebot: Samsung GQ75Q60A für 1.299 Euro (vor Cashback)

Cashback auch bei Soundbars

Für wirklich guten TV-Sound kommst du an einer Soundbar oder einer entsprechenden Audio-Anlage nicht vorbei. Wählst du auch hier ein Produkt von Samsung, kannst du noch mehr Cashback-Vorteil einheimsen. Ansonsten raten wir zu einem Blick in unsere Soundbar-Ratgeber für Geräte unter 500, unter 300 oder unter 150 Euro. Oder ein Schweif über aktuelle Testberichte – etwa zum Bose TV Speaker oder der Sonos Beam 2.

MacBook Air mit schnellem M1-Prozessor unter 1.000 Euro

MediaMarkt nimmt derzeit das MacBook Air aus 2020 ins Angebot auf. Das Apple-Notebook kostet in der gebotenen Konfiguration 966 Euro und landet dadurch ein Stück unter der 1.000-Euro-Marke. Der Apple-Preis für den Laptop liegt bei 1.129 Euro. Der MediaMarkt-Preis wurde allerdings unter anderem von Amazon gekontert.

Bei dem Gerät handelt es sich um ein 13-Zoll-Notebook in Apples Basis-Ausstattung. Es bietet eine 256 GB große SSD-Festplatte, 8 GB Arbeitsspeicher und den Apple M1 Prozessor, der im Vergleich zu den Intel-betriebenen Apple-Notebooks noch etwas performanter arbeitet. Darüber hinaus ist es mit aktuellen Standards und Anschlüssen ausgerüstet. Hierzu zählen etwa WiFi 6, zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse oder Bluetooth 5.0. Mit 1,29 Kilogramm ist es zudem ein recht leichter Vertreter seiner Zunft.

Bei MediaMarkt kannst du das Apple MacBook Air (2020) zum Angebotspreis von 966 Euro sowohl in Grau und Silber als auch in goldener Farbe kaufen.

DeLonghi-Kaffeevollautomat bei Saturn zum halben Preis – und unter 300 Euro

Bei Saturn gibt es derzeit einen Kaffeevollautomaten um mehr als 50 Prozent reduziert. Der DeLognhi Ecam 21.116.B Magnifica S kostet derzeit 279 Euro. Als Streichpreis gibt der Händler den Herstellerpreis (UVP) von 579 Euro an. Aber auch im Preisvergleich kann das Saturn-Angebot als Bestpreis überzeugen.

Die Kaffeemaschine bereitet Kaffee, Espresso, Cappuccino und mehr auf Knopfdruck zu. Für letzteren ist eine Milchaufschäumdüse mit dabei. Die Maschine mit 15 bar Pumpendruck besitzt ein 13-stufiges Mahlwerk und eine herausnehmbare Brühgruppe. Gerade letzteres dient einem wartungsarmen und hygienischen Betrieb der Maschine und wird daher häufig explizit nachgefragt.

Nichts dabei? Hier geht es direkt zum Saturn-Online-Shop und hier kannst du bei MediaMarkt selbst nach deinen Favoriten suchen.