MediaMarkt und Saturn Wochenend-Deals: Diese Angebote solltest du nicht verpassen

Auch am Wochenende sind die 24-Stunden-Deals bei MediaMarkt und Saturn online verfügbar. War es am Samstag noch ein edles Asus-Notebook und eine günstige Speicherkarte, die ins Angebot rutschten, sind am Sonntag zwei neue Tagesangebote mit dabei. Sie enden am Montag um 9 Uhr wieder und werden abgelöst. MediaMarkt verkauft die Küchenmaschine Kenwood Chef Elite für nunmehr 399 Euro statt ursprünglich einmal 880 Euro (Preis vor Angebotsstart: 500 Euro). Saturn ist mit einem Gaming-Rechner dabei. Der Captiva Advanced R65 kostet statt einst 1.500 Euro jetzt nur 799 Euro und bietet unter anderem 16 GB RAM und einen AMD Ryzen 5 Prozessor sowie eine dedizierte Grafikkarte (Radeon RX6600).

Außerdem sind in dieser Woche einige weitere interessante Angebote aufgetaucht. So ist ein Deal durch die Hintertür wieder verfügbar – im Zentrum steht eines der derzeit wohl besten Android-Smartphones. Dazu startete ein neuer Star am Saugroboter-Himmel auf dem Markt – der Roborock S7 MaxV.

Aber es gibt noch weitere Angebote-Serien und auch Einzel-Schnäppchen, die an diesem Wochenende einen Blick wert sind. Am Samstagabend starten außerdem auch wieder die „Smartphone-Purzel-Preise“ bei Saturn – zuletzt mit Bestpreis-Deals zu Realme-Handys und Samsung-Smartwatches.

Apple Week bei MediaMarkt: iPad-Zubehör und MacBook im Angebot

Nur noch bis zum 15. März läuft bei MediaMarkt die Apple Week. Hier werden Fans von Mac, iPad und iPhone sowie deren Zubehör im Apple-Ökosystem fündig. Zum Bestpreis gibt es das MacBook Air von 2020. Der schlanke Apple-Laptop mit 13,3-Zoll-Display und dem flotten M1-Prozessor aus Apples eigener Chip-Schmiede kostet jetzt nur noch 949 Euro. Das ist deutlich günstiger als der Apple-Preis von über 1.200 Euro verlauten lässt und noch ein kleiner Schritt vom Saturn-Angebot der letzten Wochen – wo das MacBook Air 966 Euro kostete. Amazon hat schnell reagiert und bietet das MacBook ebenfalls für diesen Preis an.

Apples eigener M1-Chip ist derzeit im MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini zu finden.

Ansonsten bewirbt MediaMarkt in der Apple Week Angebote zur Smartwatch Apple Watch Series SE für 275 Euro, iPad-Zubehör mit dem Apple Pencil ab 91,99 Euro (1. Generation; 2. Generation kostet 125 Euro). iPhones gibt es auch im Angebot – insbesondere jedoch mit Tarif: Das iPhone 13 Pro ist im 5G-Tarif mit 50 GB (green 5G Vodafone von mobilcom-debitel) für monatlich 54,99 Euro (einmalig 149 Euro) verfügbar und damit deutlich günstiger als in vergleichbaren Tarifen der Netzbetreiber.

Nintendo Switch Gaming-Bundles bei Saturn

In den „Nintendo Special Deals“ (bis 15.3., 9 Uhr) gibt es verschiedene Sonderangebote rund um die Nintendo-Konsolen. Die Angebote funktionieren nach bewährtem Prinzip: Du legst eine Konsole – Nintendo Switch (288 Euro) oder Switch Lite (199,99 Euro) – in den Warenkorb und kannst von der Aktionsseite ein Spiel deiner Wahl hinzufügen. Der Preis für das Spiel wird im Warenkorb dann teilweise stark rabattiert, sodass Set-Preise zwischen 219,99 bis 319,99 Euro entstehen.

Bei den Spielen hast du die Auswahl aus fünf teilnehmenden Titeln der Serie Mario Kart, Mario Party, Super Mario 3D, Pokémon Legenden oder Big Brain Academy. Die Konsolen sind in allen verfügbaren Farbversionen auswählbar.

→ Hier geht’s zur Nintendo-Aktion

Logitech: MX-Serie fürs Home-Office reduziert

Viele Büro-Arbeiter schwören auf die MX-Serie von Logitech, wenn sie nach Maus und Tastatur gefragt werden. Einige der Zubehör-Geräte sind bei MediaMarkt jetzt im Angebot. Darunter etwa die kleine Tastatur MX Keys Mini, die 82,99 Euro kostet und die wir hier getestet haben.

Außerdem sind auch noch Webcams, Mäuse und spezialisiertes Zubehör für Windows- und Mac reduziert. Und auch profanes Zubehör, wie passende und rutschfeste Schreibtischunterlagen von Logitech haben es in die MX-Angebote geschafft.

Fernseher-Deal der Woche: OLED-TV für nur 699 Euro

Saturn verkauft aktuell einen OLED-Bestseller von LG, den OLED48A19LA, zum Top-Preis von 699 Euro. Der Fernseher ist im Vergleich zum Herstellerpreis um 51 Prozent reduziert. Mit 48 Zoll ist es der kleinste OLED-Fernseher, den LG im Sortiment hat. Ist dir das ein wenig zu klein, lohnt sich auch der Blick auf die 55-Zoll-Variante derselben Geräteklasse. Der LG OLED55A19LA ist mit jetzt 899 Euro bei MediaMarkt ebenfalls stark reduziert (UVP: 1.599 Euro).

Weitere aktuelle Deals: