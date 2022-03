MediaMarkt & Saturn: Diese Top-Angebote gelten nur noch am Wochenende

Nur noch am Wochenende – Ende ist am Sonntagabend – läuft die kurzfristig angelegte Club-Aktion von MediaMarkt. Hier bekommen eingeloggte Kunden des Händlers Extra-Rabatte auf fast das gesamte Sortiment. Je nachdem, welche Produktgruppe gewählt ist, sind es 5, 10 oder sogar 15 Prozent Sonderrabatt, die im Warenkorb abgezogen werden.

Bei Saturn endet Anfang kommender Woche die beliebte Geschenke-Aktion. Hier gibt es zu vielen Produkten einen weiteren, passenden Artikel gratis dazu. Top-Deal: Ein Samsung-Fernseher, zu dem es eine Nintendo Switch kostenlos obendrauf gibt. Ebenfalls noch online: Der Bestpreis-Deal zum DSL-Router FritzBox 7590 AX bei MediaMarkt.

Am Samstag um 20 Uhr starten außerdem die „Smartphone Purzel Preise“ bei Saturn. In den vergangenen Wochen gab es hier Smartphones und Smartwatches von Samsung und Co. kurzzeitig (bis Montagfrüh) zu Schnäppchenpreisen. Auch der Hersteller Realme hatte sich hier häufig mit Handy-Schnäppchen hervorgetan.

OLED-Kracher bei MediaMarkt: 55-Zöller von LG kostet so nur 799 Euro

Ein OLED-Fernseher von LG ist bei MediaMarkt im Angebot. Für 888 Euro gibt es den einst 1.600 Euro teuren LG OLED55A19LA zu kaufen. Bist du eingeloggter Club-Kunde von MediaMarkt – die Mitgliedschaft ist kostenfrei – kannst du bis Sonntagabend noch vom Club-Rabatt profitieren und musst nur noch 799,20 Euro für den Fernseher zahlen.

Der bietet ein ansprechendes Gesamtpaket mit 4K und 60 Hertz auf 55 Zoll. Kaufargument ist vor allem die OLED-Technik. Hier wird jedes Pixel einzeln angeleuchtet, was für herausragende Kontraste sorgt und herkömmlicher LED- oder auch QLED-Technik überlegen ist.

→ Hier geht’s zum OLED-Angebot (Club-Rabatt möglich)

Der OLED-TV aus der grünen Serie von LG ist bei MEdiaMarkt im Angebot.

Galaxy Days: Samsung A52s für 333 Euro

Saturn feiert mit den Galaxy Days einige Smartphone-Schnäppchen mit Samsung-Fokus. Das beliebteste Smartphone bei unseren Lesern ist hier wieder als Schnäppchen mit dabei. Für 333 Euro verkauft Saturn das Galaxy A52s 5G. Ähnlich viel kostet es beim niederländischen Konkurrenten Coolblue. Auch bei MediaMarkt ist die Galaxy-Days-Aktion online. Diese Handys sind hier außerdem im Angebot – hier ist auf der Bestpreis-Suche allerdings teilweise Vorsicht geboten:

Das Z Flip ist ein Modell aus Samsungs Faltbar-Serie. Das Smartphone lässt sich einklappen und so von regulärer Smartphone-Größe ins quadratische Taschenformat umwandeln. Hingucker-Garantie. Die 777 Euro sind allerdings kein Bestpreis. Bei Computeruniverse ist das Handy für rund 700 Euro zu haben, bei einigen eBay-Händlern ist es manchmal sogar noch günstiger.

3-für-2-Angebote zu PS5, PS4, Xbox und PC: Gaming-Deals laufen noch bis 8. März

Eingebettet in die Geschenke-Aktion von Saturn gibt es die beliebte Gaming-Angebote-Serie „3 für 2“ wieder. Aus einer großen Auswahl an Spielen für Plattformen von der PlayStation 5 bis zum PC, kannst du drei Spiele auswählen, in den Warenkorb legen und erhältst den günstigsten Titel geschenkt. Die Aktion gilt laut Saturn auf das gesamte Sortiment, allerdings nur auf vorrätige Artikel.

Mit dabei sind demnach Klassiker aus der neueren und älteren Gaming-Historie und auch ganz neue Titel. Da viele der Spiele ohnehin schon reduziert sind – Gaming-Software ist nicht für seine Preisstabilität bekannt – lässt sich hier unter dem Strich wirklich einiges sparen. Egal, ob FIFA 22, Far Cry 6 oder Szene-Größen wie der Landwirtschafts-Simulator 22. Hier kannst du dich nach Lust und Laune austoben (Zu den Angeboten).

3 kaufen, zwei bezahlen: Die Gaming-Aktion bei Saturn gilt noch bis zum 8. März.

MacBook Air unter 1.000 Euro: Saturn verbessert Apple-Days-Deal

Schon bei den Apple Days vor zwei Wochen – die Aktion ist mittlerweile beendet – gab es das MacBook Air (256 GB, M1 Prozessor) zum damaligen Bestpreis von 966 Euro. Das Angebot hat Saturn in der Geschenke-Aktion konserviert und legt gemäß dem Aktionsversprechen noch etwas drauf: Für nach wie vor 966 Euro gibt es das schlanke MacBook mit 13,3-Zoll-Display. Ohne Aufpreis dazu gibt es ein Jahresabo für Microsoft 365 Single (Gegenwert 69 Euro UVP). Das ist nicht nur ein faktisches, sondern auch ein sinnvolles Geschenk zum Apple-Laptop. Zumindest für alle, die das Office-Abo von Microsoft nutzen – oder nur einmal testen wollen.

Bei dem Gerät handelt es sich um ein 13,3-Zoll-Notebook in Apples Basis-Ausstattung. Es bietet eine 256 GB große SSD-Festplatte, 8 GB Arbeitsspeicher und den Apple M1 Prozessor, der im Vergleich zu den Intel-betriebenen Apple-Notebooks noch etwas performanter arbeitet. Darüber hinaus ist es mit aktuellen Standards und Anschlüssen ausgerüstet. Hierzu zählen etwa WiFi 6, zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse oder Bluetooth 5.0. Mit 1,29 Kilogramm ist es zudem ein recht leichter Vertreter seiner Zunft. Amazon hat den Preis gekontert und bietet das MacBook zum gleichen Preis an – allerdings ohne das Office-Extra, das gibt’s nur bei Saturn.

