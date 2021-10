Verlängert: Abverkauf bei MediaMarkt und Saturn – Rabattaktion mit hunderten reduzierten Artikeln

Keine zwei Monate vor dem Black Friday räumen MediaMarkt und Saturn die Regale leer. So gibt es derzeit einen Räumungsverkauf, zumindest wird die Aktion in diesem Stil beworben. Nachdem die Aktion zunächst nur bis zum 30. September angekündigt war, läuft sie seitdem als Restposten-Sonderangebote weiter und soll – je nach Produktverfügbarkeit – sogar noch bis zum 14. Oktober laufen.

Insgesamt ist hier Technik aus vielen Kategorien, etwa Computer, Smartphones, Foto, TV oder Haushaltsgeräte reduziert. Das iPhone SE mit 64 Gigabyte Speicher in Weiß gibt es bei MediaMarkt jetzt zum Bestpreis für 429 Euro statt 479 Euro. So kannst du zu einem verhältnismäßig günstigen Preis in die Apple-Welt einsteigen. Das iPhone lohnt sich für dich, wenn du ein eher kleines Gerät schätzt und dich im Apple-Kosmos wohlfühlst. Hier bekommst du neben dem gestochen scharfen Retina HD-Display eine schnelle Performance für Apps, Surfen und Games und viele weitere praktische Features. Ist dir die Farbe nicht so wichtig, dann kannst du hin und wieder noch etwas mehr Geld sparen. Bei eBay gibt es aktuell zum Beispiel noch Einzelstücke günstiger. Auch weitere Smartphones, wie das Huawei P40 Pro sind derzeit deutlich günstiger.

Smarte Glühbirnen der Philips Hue Reihe jetzt günstiger bei MediaMarkt

In der Kategorie Smart Home sind neben Sicherheitskameras und vernetzten Türklingeln auch einige beliebte smarte Glühbirnen der Philips Hue Reihe. Besonders lohnt sich hierbei die mehrfarbige Glühbirne Philips PL69516 Hue LED. Denn hier sparst du 19 Prozent (verglichen mit der UVP) und bekommst sie so für 47,99 Euro. Für Hue-Freunde lohnt sich zudem ein Blick auf einen weiteren Hue-Sale.

Die smarte Glühbirne lässt sich wie eine normale Glühbirne in die Fassung drehen (E14), wodurch du sie sehr flexibel einsetzen kannst. Cool ist: Tagsüber kannst du die Birne zum Arbeiten oder Entspannen mit weißem Licht verwenden – und abends mit 16 Millionen Farben deine Lieblings-Atmosphäre schaffen. Außerdem kannst du das Licht auf die optimale Helligkeit dimmen. Die Glühbirne lässt sich mit verschiedenen Smart-Home-Systemen kombinieren und über das Smartphone oder Tablet steuern.

Philips Hue Leuchten mit E14-Gewinde.

Auch weitere Glühbirnen von Philips Hue, wie die Philips Hue White E27, findest du im Angebot bei MediaMarkt. Die smarte Glühbirne ist für E27-Fassungen geeignet, die als die klassische Lampenfassung gilt. Du bekommst sie bereits für 19,99 Euro und sparst so 17 Prozent (verglichen zum UVP). Diese spendet nur weißes Licht, lässt sich aber ebenfalls per Smartphone oder über den mitgelieferten Dimmschalter steuern. Praktisch: Den Dimmschalter kannst du entweder einfach an der Wand anbringen oder flexibel als Fernbedienung nutzen.

E-Bike fürs Gelände im Angebot

Auch bei Saturn heißt es: Inventur-Abverkauf. Hier sind ebenfalls über 1.000 Produkte reduziert, von denen sich einige lohnen. Besonders aufgefallen ist uns das elektrische Mountainbike Fischer EM 2127. Hier kannst du 21 Prozent im Vergleich zur UVP sparen. Statt 1.399 Euro zahlst du in der Abverkauf-Aktion nur noch 1.099 Euro. Mit dem elektrischen Gelände-Fahrrad überquerst du problemlos unebene Wege, Schotter und dank Elektroantrieb auch Steigungen. Das E-Bike hat insgesamt 24 Gänge und ein leichtes Gewicht dank Aluminium-Rahmen.

Auch bei längeren Fahrradtouren lässt dich der Motor nicht im Stich. Denn der verbaute Akku versorgt dich für bis zu 120 Kilometer mit Energie. Mit dem E-Mountainbike mit Hinterradantrieb fährst du wie bei E-Bikes allgemein üblich bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Außerdem ist ein LC-Display für die Geschwindigkeits- und Akku-Anzeige integriert. Und hier hat der Hersteller auch sonst mitgedacht. Denn über einen USB-Anschluss kannst du auch dein Smartphone aufladen – besonders praktisch, wenn du bei einer Fahrradtour dein Handy zur Navigation verwendest.

Wie bereits erwähnt, haben die beiden Elektronik-Märkte noch zahlreiche weitere Produkte im Angebot. Deshalb lohnt es sich einmal durch das Sortiment zu stöbern: