MediaMarkt und Saturn feiern Angebote-Kracher: 5 Top-Angebote am Wochenende

Bei Saturn ist unter der Woche die Geschenke-Aktion gestartet, MediaMarkt hält indes noch Aktionen rund um Smartphone- und IT-Deals hoch und bietet große Fernseher (ab 75 Zoll) mit Extra-Rabatten an. Dazu gesellen sich ein paar exponierte Angebote, die wir in Artikeln einzeln betrachten. Zum Beispiel ein äußerst günstiger Kopfhörer-Tipp oder ein Testsieger-OLED-TV mit 56 Prozent Rabatt.

Einige der Angebote enden bereits am Sonntag oder am Montag wieder (Riesen-Fernseher, Prospekt-Aktion). Andere sind noch etwas länger verfügbar (Saturn Geschenke).

Saturn Gaming-Deals: 3-für-2-Angebote zu PS5, PS4, Xbox und PC

Eingebettet in die Geschenke-Aktion von Saturn, gibt es die beliebte Gaming-Angebote-Serie „3 für 2“ wieder. Aus einer großen Auswahl an Spielen für Plattformen von der PlayStation 5 bis zum PC, kannst du drei Spiele auswählen, in den Warenkorb legen und erhältst den günstigsten Titel geschenkt. Die Aktion gilt laut Saturn auf das gesamte Sortiment, allerdings nur auf vorrätige Artikel.

Mit dabei sind demnach Klassiker aus der neueren und älteren Gaming-Historie und auch ganz neue Titel. Da viele der Spiele ohnehin schon reduziert sind – Gaming-Software ist nicht für seine Preisstabilität bekannt – lässt sich hier unter dem Strich wirklich einiges sparen. Egal, ob FIFA 22, Far Cry 6 oder Szene-Größen wie der Landwirtschafts-Simulator 22. Hier kannst du dich nach Lust und Laune austoben (Zu den Angeboten).

3 kaufen, zwei bezahlen: Die Gaming-Aktion bei Saturn gilt noch bis zum 8. März.

500 Euro Rabatt + Gratis-Kopfhörer: NanoCell-TV von LG bei MediaMarkt günstiger

Ein Kombi-Angebot rund um einen Fernseher der NanoCell-Serie von LG gibt es bei MediaMarkt. Anstelle von 1.299 Euro (UVP) kostet der 55-Zöller LG 55NANO869PA nun 799 Euro. Ein Rabatt um 500 Euro oder 38 Prozent. Nun die Kombi: Außerdem legst du den kabellosen Kopfhörer LG Tone Free DFP5 (UVP 129 Euro) in den Warenkorb. Hierfür wird dir nichts weiter in Rechnung gestellt.

Der Fernseher bietet 4K-Auflösung auf 55 Zoll (139 Zentimeter), 120 Hertz Bildwiederholrate und zwei Slots des Typs HDMI 2.1, der insbesondere für neuartige Peripherie wie PlayStation 5 oder Xbox Series X idealtypisch ist. Dazu gibt es zwei weitere HDMI-Anschlüsse des vorherigen 2.0-Typs. Der Smart TV ist mit dem Betriebssystem webOS in der neuen Version 6.0 ausgestattet. Hierüber lassen sich diverse Apps von Streaming-Diensten installieren. Darunter alle gängigen Dienste – von Disney+ und DAZN über Netflix bis Zattoo.

→ Hier geht’s zum TV-Angebot

MacBook Air: Saturn verbessert Apple-Days-Deal nochmal

Schon bei den Apple Days aus der Vorwoche – die Aktion ist mittlerweile beendet – gab es das MacBook Air (256 GB, M1 Prozessor) zum damaligen Bestpreis von 966 Euro. Das Angebot hat Saturn in der Geschenke-Aktion konserviert und legt gemäß dem Aktionsversprechen noch etwas drauf: Für nach wie vor 966 Euro gibt es das schlanke MacBook mit 13,3-Zoll-Display. Ohne Aufpreis dazu gibt es ein Jahresabo für Microsoft 365 Single (Gegenwert 69 Euro UVP). Das ist nicht nur ein faktisches, sondern auch ein sinnvolles Geschenk zum Apple-Laptop. Zumindest für alle, die das Office-Abo von Microsoft nutzen – oder nur einmal testen wollen.

Bei dem Gerät handelt es sich um ein 13,3-Zoll-Notebook in Apples Basis-Ausstattung. Es bietet eine 256 GB große SSD-Festplatte, 8 GB Arbeitsspeicher und den Apple M1 Prozessor, der im Vergleich zu den Intel-betriebenen Apple-Notebooks noch etwas performanter arbeitet. Darüber hinaus ist es mit aktuellen Standards und Anschlüssen ausgerüstet. Hierzu zählen etwa WiFi 6, zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse oder Bluetooth 5.0. Mit 1,29 Kilogramm ist es zudem ein recht leichter Vertreter seiner Zunft. Amazon hat den Preis gekontert und bietet das MacBook für rund 2 Euro weniger an – dafür gibt es hier das Office-Abo nicht dazu, das hat nur Saturn mit dabei.

Apples eigener M1-Chip ist derzeit im MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini zu finden.

Philips Hue Set für 100 Euro, Bosch MUM Küchenmaschine zum halben Preis

Noch zwei weitere Deals aus dem häuslichen Bereich: Smart wird es mit einem Starterset von Philips Hue. Hier gibt es zwei Lampen des Typs E27 (White & Color Ambiance), eine Hue Bridge und einen Dimmschalter zum Set-Preis von 100,85 Euro. Bist du ohnehin in Philips-Hue-Shopping-Laune, kannst du das Set noch aufwerten. Der Hersteller selbst bietet eine Art Material-Cashback an. Je nach Set-Kauf sicherst du dir bei Hue selbst noch zwei Dimmschalter, einen Smart Plus oder einen Bewegungssensor gratis dazu.

Deal Nummer zwei schickt uns in die Küche: Der vielseitige Helfer Bosch MUM58L20, eine 1.000W-Küchenmaschine mit diversen Aufsätzen, ist zum halben Preis verfügbar. Statt dem Herstellerpreis von 379 Euro reduziert MediaMarkt das Gerät auf 186,11 Euro. Allerdings nur bei der silbernen Version. Die anderen Farbvarianten sind ein paar Euro teurer.

Weitere aktuelle Deals: