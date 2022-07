MediaMarkt & Saturn: Bei diesen Angeboten kannst du am Wochenende richtig sparen

Nachdem in der vergangenen Woche die Mehrwertsteuer-Aktion für die besten MediaMarkt-Schnäppchen am Wochenende sorgte, sind es in dieser Woche eher versteckte Deals, die sich manchmal auch erst auf den zweiten Blick lohnen. Wir haben uns durch die Online-Shops geklickt und lohnenswerte Angebote zusammengestellt. Den Start machen aber die Tages-Deals, die jeweils nur 24 Stunden gelten.

Nur bis Sonntagfrüh: Riesiger Samsung-TV zum Sensationspreis, 2-TB-SSD ebenfalls günstiger

Bis Sonntagmorgen um 9 Uhr gelten die Tagesangebote bei den beiden Händlern, bevor sie abgelöst werden. Am Samstag ist vor allem das Saturn-Angebot ein echter Trümmer.

Der Samsung-Fernseher mit seinen 189 Zentimetern Bildschirmdiagonale ist ein wahrhafter Riesen-Fernseher, der für den Preis von unter 700 Euro ein echtes Schnäppchen wird. Ursprünglich kostete er mal 1.400 Euro, kurz vor Angebotsstart waren es noch 849 Euro. Die Festplatte im MediaMarkt-Tagesdeal ist hingegen ein Spar-Tipp für alle, die ihren PC oder Laptop nochmal beschleunigen wollen.

Am Sonntag werden die Deals um 9 Uhr abgelöst. Bei MediaMarkt gibt es dann einen Siemens Geschirrspüler und eine günstige Klimaanlage der Eigenmarke „ok.“ zum Sonderpreis. Saturn reduziert dann die Samsung Galaxy Watch3 auf einen niedrigeren Preis.

Philips Hue Starter-Set unter 100 Euro

Wer in die Welt der smarten Beleuchtung einsteigen will, ist mit den Starter-Sets des Marktführers Philips Hue ganz gut beraten. Derzeit gibt es ein Set aus drei Lampen des Typs E27 und der Hue Bridge als zentraler Steuereinheit günstig bei MediaMarkt. Für unter 80 Euro gehört es dir. Der Normalpreis des Herstellers liegt fast 110 Euro darüber, andere Händler verlangen über 140 Euro.

Die Lampen sind aus der Hue-Serie „White & Color Ambiance“. Sie leuchten nicht nur Weiß und sind dimmbar, sondern können auch stufenlos farbig leuchten. Insgesamt unterstützt die LED 16 Millionen Töne. Mehr zum Philips-Hue-Deal erfährst du hier.

→ Hier geht’s direkt zum Philips Hue Starter-Kit bei MediaMarkt

Philips Hue Starter-Set bei MediaMarkt im Angebot.

Großer 65-Zoll-Fernseher 400 Euro günstiger + Cashback-Vorteil

Wer fürs Heimkino oder kommende Sport-Events – seit Freitag läuft etwa die Tour de France – noch im Wohnzimmer aufrüsten will, kann das jetzt mit einem Smart TV von Hisense günstig machen. Dabei kannst du neben einem großzügigen Rabatt bei Saturn auch noch von einem Hersteller-Cashback profitieren und bist somit günstiger, aber auch etwas kleiner unterwegs, als der Tages-Deal mit dem Samsung-TV (siehe oben). Dazu hast du dank QLED die bessere Bildtechnik hinsichtlich Helligkeit und Kontrasten.

Statt eines Preises von 1.099 Euro (UVP) kostet der Hisense 65A 79GQ QLED-TV (164 Zentimeter Bildschirmdiagonale, 4K-Auflösung) jetzt nur 699 Euro. Der Rabatt in Höhe von 400 Euro beziehungsweise 36 Prozent reicht bereits für den aktuellen Bestpreis am Markt. Nun kannst du dir nach dem Kauf via Registrierung (hier) bei Hisense selbst noch einmal 80 Euro Cashback sichern und den Preis rechnerisch auf 619 Euro drücken. Der 65-Zöller mit QLED-Bildtechnik, Dolby Vision und drei HDMI-Slots wird damit zu einem echten Allrounder-Schnäppchen. Auf dem Markt ist er erst seit Januar dieses Jahres, es handelt sich also nicht um ausgemusterte Ausverkauf-Ware.

Einfache Wetterstation mit Display-Außenfühler zum Mitnahmepreis

Die Temperaturen klettern tagsüber sehr hoch, ab und an ist es morgens aber noch recht frisch. Neben hochsensitiven und voll ausgerüsteten smarten Wetterstationen fragen viele aber auch ganz einfachen Produkten. Bei MediaMarkt gibt es so eins jetzt im Angebot.

Auf unter 20 Euro ist die digitale Wetterstation TFA35.1134.10 Multy reduziert. Der Produktname ist bereits komplizierter als die Funktion. Für den Innenbereich gibt es eine große Anzeige, die neben Datum, Uhrzeit und Temperatur außen und innen auch Luftfeuchte anzeigt. Für die Messungen im Außenbereich gibt es ein robustes Funkmodul, das sogar ein kleines Display besitzt, an dem du auch im Garten direkt die Temperatur ablesen kannst.

Der Funker hat eine Reichweite von bis zu 80 Metern, sodass du ihn auch weiter weg im Garten verstecken kannst und trotzdem stets in Echtzeit alle Messdaten am Display innen ablesen kannst. Auch die integrierte Uhr ist funkgesteuert. Nach Wunsch bietet sie auch eine Wecker-Funktion. Alles in allem: kein großer Schnickschnack, kein WLAN – aber vor allem auch kein hoher Preis.

Weitere aktuelle Deals: