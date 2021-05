Vatertag-Aktion bei MediaMarkt: Diese 5 Schnäppchen lohnen sich

Neue Deals bei Saturn und MediaMarkt: Die Elektrohändler haben auch zum Vatertag ihre Angebotsmaschinerie in Gang gebracht. Die zunächst als Muttertags-Schnäppchen gestarteten Deals wurden kurzerhand umgedichtet und fungieren nun als Vatertags-Aktion. Die Online-Angebote decken ein breites Spektrum ab. Vom Smartphone bis zur Kaffeemaschine. Wir haben unsere Schnäppchen-Favoriten gefunden.

MediaMarkt-Angebote zum Vatertag

Die Angebote gelten bis zum 14. Mai, also enden direkt nach dem Feiertag am Donnerstag. Versand zahlst du zudem nur bei Produkten ab 59 Euro. Parallel läuft unter anderem noch die Gutscheinheft-Aktion bei Saturn. Weitere aktuelle Angebote findest du außerdem stets bei uns im Schnäppchen-Bereich, wo wir die aktuellen Angebote aus dem Netz herausfiltern und überprüfen.

→ Auch interessant: Die besten Geschenkideen zum Vatertag

Bose Headphones 700 unter 300 Euro

Die beliebten High-End-Kopfhörer von Bose, die Headphones 700, sind bei MediaMarkt im Angebot. Im Vatertags-Deal rutschen die Kopfhörer mit Active-Noise-Cancelling, langer Akkulaufzeit und praktischem Lade-Etui auf unter 300 Euro. Die Over-Ear-Kopfhörer sind vor allem bei Pendlern und Reisenden äußerst beliebt, da sie über besonders feines Noise-Cancelling und einen komfortablen Sitz verfügen.

Das Ladeetui macht den Deal bei MediaMarkt so wirklich rund. Denn als Solo-Kopfhörer ohne das praktische Zubehör sind sie aktuell etwa bei Cyberport schon für 259 Euro zu haben.

→ Zum Bose-Deal bei mediamarkt.de

Apple Homepod unter 90 Euro

Der kleine Siri-Helfer für zu Hause fällt im MediaMarkt-Angebot auf unter 90 Euro. Der Apple Homepod Mini mit der Exakt-Bezeichnung Apple MY5G2D/A kostet in der Variante „Space Grau“ jetzt 89 Euro und ist damit um 10 Prozent reduziert. Generell handelt es sich hierbei um einen Smart Speaker, wie wir ihn auch von Google oder Amazon kennen – nur eben mit Apple-Touch und fest integriert ins Ökosystem von iPad, iPhone und Co.

→ Zum Homepod-Angebot

Samsung-Tablets zu Spitzenpreisen

Gleich zwei Samsung-Tablets sind uns bei der Vatertag-Aktion ins Auge gesprungen. Zum richtigen Schnäppchen wird dabei das immer noch relativ neue Galaxy Tab A7. Das Mittelklasse-Tablet eignet sich insbesondere als Haushalts-Allrounder zum Streamen, Nachschlagen oder als digitales Rezeptbuch. Es kostet im Angebot 159 Euro – günstiger war es noch nie (Preisvergleich). Käufer können sich unter anderem auf ein gutes 10,4-Zoll-Display und vier Stereo-Lautsprecher freuen, müssen aber auch mit knapp bemessenen 32 GB Speicherplatz auskommen. Der Speicher ist jedoch erweiterbar.

Etwas mehr Power und Vielseitigkeit gibt es indes mit dem Galaxy Tab S6 Lite. Das kostet im Angebot jetzt 249 Euro – ebenfalls aktueller Bestpreis – und bietet unter anderem mehr Speicher und einen besseren Prozessor. Beides sind Android-Tablets und im Angebot nur in der reinen WLAN-Version zu ergattern.

→ Galaxy Tab A7 für 159 Euro

→ Galaxy Tab S6 Lite für 249 Euro

Philips Hue: Lampe und Dimmschalter unter 20 Euro

Deine smarte Beleuchtung braucht Zuwachs? Bei Saturn kostet die smarte Philips Hue Leuchte E27 White mit Bluetooth zusammen mit einem Dimmschalter nur 18,49 Euro. Wer Philips Hue bereits zu Hause installiert hat, kann sein Smart Home hiermit einfach erweitern. Wer nur einmal in das Prinzip reinschnuppern will, kann hiermit günstig einsteigen. Denn auch wenn die Steuereinheit, die Hue Bridge, hier nicht mit dabei ist, lässt sich die Lampe auch einzeln via Bluetooth ansteuern.

→ Zum Philips-Hue-Schnäppchen

Weitere Top-Schnäppchen der MediaMarkt/Saturn-Aktion sind beispielsweise die mobile Spielekonsole Nintendo Switch Lite, die 199,99 Euro kostet oder das Microsoft Surface Book 3, ein Detachable-Notebook, dessen Bildschirm sich auch als Tablet verwenden lässt. Mit i5-Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher kostet es noch 1.397,97 Euro. Ansonsten sind die Angebote sehr Haushalt-lastig, wenn man von den wenigen Smartphones in der Aktion absieht. Hier geht’s direkt zu den Aktionsseiten.