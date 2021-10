MediaMarkt und Saturn: Diese beiden Aktionen laufen nur noch am Wochenende

Am Sonntagabend endet bei Saturn die aktuelle Gutscheinheft-Aktion. Hier gibt es zahlreiche Produkte mit Rabatt oder mit sinnvollem Gratis-Zubehör im Paket. Bei MediaMarkt hingegen endet am Montagmorgen – in einigen Bundesländern ist da noch Feiertag – eine „Neuheiten-Aktion“. Hier sind vorrangig Produkte reduziert, die erst in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind.

Saturn Gutscheinheft: Gaming, Haushalt und Hobby

Besonders interessant im Saturn-Gutscheinheft sind die Kombi-Angebote. So gibt es bis zum Aktionsende am Sonntagabend (31. Oktober, 19:59 Uhr) noch die Gaming-Aktion 3für49. Für unter 50 Euro kannst du hier drei Spiele aus einer großen Auswahl im Paket kaufen. Der Rabatt auf 49 Euro erfolgt im Warenkorb, sobald du 3 Spiele hineingelegt hast. Mit dabei sind Games für die PS5, deren Vorgänger PlayStation 4, Xbox, Switch und PC.

Noch ein Kombi-Deal aus der Gaming-Branche: Die Nintendo Switch kostet 329 Euro. An sich ist das kein besonderer Angebotspreis. Allerdings hast du auch hier schon ein Spiel mit im Paket. Hier hast du die Auswahl aus fünf Titeln, von denen du einen zur Switch dazu erhältst.

→ Zur 3für49-Aktion

→ Zur Switch-Aktion + Spiel

Außerdem gibt es im Gutscheinheft von Saturn noch zahlreiche Angebote mit klassischem Rabatt oder Direktabzug im Warenkorb. Einige LG-Soundbars sind im Warenkorb beispielsweise noch um 15 Prozent günstiger als vor der Auswahl. Große Ersparnis wartet jedoch auch beim Kauf von vielen Fernsehern. So ist ein Samsung–TV aus der QLED-Serie mit 55 Zoll für 888 Euro erhältlich. Auch OLED-Fernseher von LG sind teilweise deutlich reduziert, kosten aber immer noch vierstellig.

Aus dem Haushaltsbereich sind Dyson-Staubsauger – etwa der Dyson V12 Slim Absolute für 503 Euro – oder der Philips Saugwischer Speedpro Max Aqua Plus (485 Euro) im Angebot. Für Hobbyfotografen gibt es die Spiegelreflex-Kamera Nikon D5600 mit Einsteiger-Objektiv (18-55mm) im Kombi-Angebot für 669 Euro.

MediaMarkt-Neuheiten-Aktion mit vielen Marken-Deals

Die MediaMarkt-Aktion zu Neuheiten aus dem Jahr 2021 umfasst viele Angebote aus den Kategorien Smartphones, Kopfhörer, Foto, Computer, Hi-Fi & TV sowie Haushaltsgeräte. Bei vielen sind noch die Herstellerpreise aufgerufen, hier sparst du gegenüber dem Wettbewerb also nicht. Aber es gibt auch schon einige attraktive Angebote.

So ist etwa der Philips Hue Gradient Ambiance Lightstrip in der 2-Meter-Version für nun 134,99 Euro schon um 10 Prozent reduziert (Testbericht lesen). Auch der Kaffeevollautomat Jura ENA4 rutscht bei MediaMarkt unter die 600-Euro-Marke und kostet jetzt 579 Euro statt zuvor 649 Euro.

Das Zeug zum Bestseller haben die vorerst nicht reduzierten Artikel FritzBox 7590 AX, die für 265,99 Euro verkauft wird oder die neuen Bluetooth-Kopfhörer Bose QC45 mit Noise-Cancelling, die für 349,95 Euro auf dem Markt starten. Die Aktion bei MediaMarkt endet am Montagmorgen um 9 Uhr.

Verlängert bis zum 13. November wurde die Abverkauf-Aktion von MediaMarkt. Hier gibt es zahlreiche Restposten-Angebote und einige gute Schnäppchen-Gelegenheiten.