MediaMarkt & Saturn: 4+1 Aktionen, die du am Wochenende nicht verpassen solltest

Derzeit sind einige Sonderaktionen von MediaMarkt und Saturn online. So gibt es aktuell besondere Apple-Schnäppchen während der „Apple Days“ von Saturn. MediaMarkt zeigt zudem ein paar gute Smartphone- und IT-Angebote im neuen Prospekt. Gleichzeitig hat MediaMarkt eine neue Fernseher-Aktion für Riesen-TVs ins Leben gerufen und bietet noch einen Smart-Home-Deal mit Philips Hue, der alsbald endet. Wir zeigen hier unsere Angebots-Favoriten aus den jeweiligen Aktionen. Für den detaillierteren Schnäppchen-Check empfehlen wir dir den Blick in die separaten Artikel.

Am Samstagabend starten bei Saturn außerdem neue Angebote bei den „Smartphone-Purzel-Preisen“, die regelmäßig samstags ab 20 Uhr auf der Angebote-Seite freigeschaltet werden. Möglich, dass auch hier das eine oder andere Handy-Schnäppchen wartet.

Samsungs Bestseller: Galaxy A52s zum Schnapszahlpreis

MediaMarkt reduziert eines der beliebtesten Smartphones des vergangenen und des frischen Jahres. Das Samsung Galaxy A52s ist in der 5G-Version für 333 Euro erhältlich. Im Vergleich zur ersten Version des A52 besitzt die Variante mit dem s-Zusatz unter anderem einen besseren Prozessor. Hier haben wir die beiden Samsung-Geräte miteinander verglichen.

Mit dem Preis von 333 Euro bietet MediaMarkt einen guten und fairen Kurs für das Smartphone. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das der Bestpreis für das Samsung-Smartphone. In unserem Prospekt-Check findest du weitere Angebote aus dem aktuellen Katalog (Ende: 27.2.)

Apple Days bei Saturn enden bald: MacBook und Co günstiger

Bei Saturn laufen noch bis zum 22. Februar die „Apple Days“. Hier ist der Name Programm und es gibt seltene Rabatte auf Produkte mit dem Apfel-Label. So hat es hier unter anderem ein MacBook Air unter die 1.000-Euro-Marke geschafft. Aber auch in günstigeren Sphären sind einige Schnäppchen dabei.

So kostet der kleine Siri-Speaker Apple Homepod mini derzeit nur 84 Euro. Aktueller Bestpreis für den smarten und stylischen WLAN-Lautsprecher, den der Hersteller als Apple-Alternative zu Echo-Dots oder Google Nest Mini platziert hat.

Der HomePod mini in allen verfügbaren Farben

75-Zoll-Fernseher von Samsung bei MediaMarkt unter 900 Euro

Zum Bestpreis verkauft MediaMarkt einen großen Samsung-Fernseher. Das 75-Zoll-Modell Samsung GU75TU7079 steht im Online-Shop zu einem Preis von 919,99 Euro. Legst du ihn in den Warenkorb, werden dank aktueller Aktion 10 Prozent abgezogen (bis 28.2.). Inklusive Lieferung bleiben dann noch 857,89 Euro übrig, holst du ihn per Marktabholungs-Option in der Filiale ab, sparst du weitere 30 Euro.

Der LED-TV ist was für große Wohnzimmer. Mit einer Bildschirmdiagonale von 189 Zentimetern sorgt er für echtes Kino-Feeling zu Hause. Aber auch als Gaming-Spielewiese in Kombination mit einer Konsole kann der Riesen-TV Spaß machen. Falls du ihn per Wandhalterung an die Wand hängen willst, schau vorher nach der Bausubstanz: Der Koloss wiegt mehr als 30 Kilogramm.

→ Wohnung groß genug? Hier geht’s zum TV-Angebot

Philips-Hue-Schnäppchen endet schon am Montagmorgen

Eines der heißesten Smart-Home-Schnäppchen aus der „Besser Leben“-Aktion von MediaMarkt, die zum Valentinstag ins Leben gerufen wurde, kommt von Philips Hue. Das Starterset mit drei bunten Leuchten des Typs E27 ist um die Hälfte reduziert und kostet 89 Euro. Die Angebote enden jedoch schon am Montagmorgen.

Ebenfalls um fast die Hälfte günstiger ist ein Smart-Home-Starterset von Bosch. In dem Paket stecken vier Heizkörperthermostate für deine smarte Heizungssteuerung. Statt für rund 380 Euro (UVP) gibt es das Set bei MediaMarkt jetzt für 199 Euro.