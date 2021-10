MediaMarkt und Saturn: Bei diesen 4 Aktionen kannst du am Wochenende richtig sparen

Am Wochenende sind bei MediaMarkt und Saturn des Landes wieder einmal zahlreiche Angebotsaktionen online. Und rund einen Monat vor dem Black Friday sind die Shops schon in Schnäppchenlaune. Ein Spoiler in Richtung Weihnachten: Nein, die PlayStation 5 ist weder günstiger, noch überhaupt gut zu bekommen. Aber sonst zeigt ein Blick auf die aktuellen Angebote: Das Weihnachtsgeschäft hat längst begonnen.

Schauen wir also rein in die Aktionen, die am Wochenende noch laufen, kurz danach schon wieder enden oder sogar noch bis Monatsende live sind.

MediaMarkt Mehrwertsteuer-Rabatt: Aktion endet schon am Sonntag

Nur noch bis Sonntagabend streicht MediaMarkt bei zahlreichen – insgesamt mehr als 10.000 – Produkten die Mehrwertsteuer. Wie die Angebote genau funktionieren, zeigen wir in diesem Artikel ausführlich. Mit dabei sind vor allem viele Haushaltsgeräte, einige Smartphones aber mittlerweile auch zahlreiche Fernseher. Und so kannst du am Wochenende wirklich gute Schnäppchen machen.

Ein Fernseher-Klassiker ist der Samsung GU55AU7199, ein 55-Zöller mit LED-TV-Technik und 4K-Auflösung, der im Angebot jetzt auf unter 500 Euro rutscht. Der Fernseher stammt aus der aktuellen Modellreihe und hat unter anderem schon einen HDMI 2.1-Slot. Mittlerweile ein wichtiges Merkmal, wenn du eine der modernen Konsolen anschließen willst, da dieser Standard die Möglichkeiten von PS5 und Xbox Series X am umfänglichsten entfaltet.

OLED unter 1.000 Euro, Cashback-Aktion kombinieren

Ein, zwei Technologiestufen darüber, aber auch preislich höher, liegen diese Fernseher-Modelle im Angebot: Für 965,55 Euro gibt es einen OLED-Fernseher von LG. Der LG OLED55B19LA überzeugt insbesondere durch das „OLED-TV unter 1.00 Euro“-Versprechen. Der Fernseher unterstützt HDR10, die Bildwiederholrate erreicht 120 Hertz und insgesamt stehen vier HDMI-Anschlüsse zur Verfügung – darunter zwei Mal HDMI 2.1.

Kombiniert günstiger ist ein weiteres Samsung-Schnäppchen der MediaMarkt-Aktion. Der NEO-QLED-Fernseher GQ55QN85A ist aktionsbedingt schon von fast 1.200 Euro auf 990,75 Euro heruntergesetzt. Durch die aktuelle Samsung-Super-Deals-Aktion, zahlt dir Samsung für den Fernseher-Kauf mindestens 200 Euro Cashback aus. Kombinierst du den Kauf mit einer Samsung-Soundbar, streichst du sogar den „erhöhten Cashback“ von hier 400 Euro ein. Da dieses Modell außerdem noch zu den „Hero-Produkten“ gehört, gibt es zusätzliche 75 Euro TV-Helden-Cashback. Insgesamt sind für den Kauf also 475 Euro Cashback drin – und so wird die Samsung-Kombi zum echten Schnäppchen-Bringer.

Saturn Gutscheinheft: Diese Deals lohnen sich

Mit bis zu 18.000 Euro Gesamtersparnis bewirbt Saturn die Deals im neuen Gutscheinheft. Hier zeigen wir dir die Aktion in aller Ausführlichkeit. Hier sind Kombi-Angebote und Zusatzrabatte an der Tagesordnung. Die Nintendo Switch gibt es für 330 Euro. Alleine kein Super-Preis für die Konsole. Allerdings ist hier eines aus fünf zur Auswahl stehenden Spiele mit im Paket. Die Titel kosten sonst rund 50 Euro und durch die Kombi werden Switch und Spiel zum Schnäppchen.

Wer auf der Suche nach einer neuen und stylischen Küchenmaschine ist, kann sich das KitchenAid-Angebot um die 5KSM175PSECA Artisan genauer ansehen. Die ikonisch-rote Maschine kostet mit dem erweiterten Zubehörmix – Schneebesen, Flachrührer, Flachrührer mit Gummilippe, Knethaken, zwei Edelstahlschüsseln (3 und 4,8 Liter) sowie Spritzschutz – jetzt nur noch 428,56 Euro. Die Aktion ist noch bis zum 31. Oktober online.

Im Angebot: Die KitchenAid Artisan Küchenmaschine mit viel Zubehör.

Weihnachtsgeschenke bei Saturn, Abverkauf bei MediaMarkt

Und noch zwei weitere Aktionen haben unser Aufsehen erregt: Zum einen bietet Saturn in der Aktion „Spaß für Groß und Klein“ noch bis Montagfrüh einige interessante Angebote, die Geschenke-Potenzial in Richtung Weihnachten haben. Neben einigen Lego- und Lego-Technic-Sets zu Sonderpreisen – etwa den Ford Raptor (42126) für 99,99 Euro – gibt es auch einige Top-Deals aus weiteren Bereichen. Philips-Hue-Fans finden hier etwa ein 20-Euro-Angebote für zwei E27-Leuchten in Weiß. Auch die Einzelleuchte ist mit 13,99 Euro zum guten Preis verfügbar.

MediaMarkt hat zudem noch bis Monatsende die Abverkauf-Aktion auf Lager. Hier werden wechselnde Angebote mit Restposten-Charakter teils deutlich reduziert. In diesem Artikel haben wir die Aktion genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt sind hunderte Artikel reduziert. Mit dabei sind beliebte Marken wie Nintendo, Philips, Apple. Auch einige E-Bikes sind hier günstig mit dabei.