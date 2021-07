MediaMarkt und Saturn: Bei diesen 3 Aktionen kannst du am Wochenende richtig sparen

Bei den aktuellen Angeboten von MediaMarkt und Saturn ist für beinahe jeden Suchenden etwas dabei. Mehrere parallele Aktionen lassen dir die Qual der Wahl. Bei diesen Drei lohnt sich der nähere Blick besonders.

Breaking Deals bei MediaMarkt – preiswerte Kopfhörer und E-Bikes im Angebot

Die klassische Wochenend-Aktion bei MediaMarkt nennt sich „Breaking Deals“ und gilt noch bis zum Montagabend. In dieser Woche gibt es ein buntes Potpourri an Schnäppchen-Vorschlägen. So sind einige interessante Laptops reduziert. Aber es finden sich auch einige eher atypische Deals unter den angepriesenen.

So sind E-Bikes der Marke Fischer im Angebot, außerdem Fitnessgeräte und Gartenhelfer – ob smart oder nicht. Aber es gibt auch einige Produkte für den kleineren Geldbeutel. So zum Beispiel LGs In-Ear-Kopfhörer mit UV-Ladecase, in dem die Ohrstecker desinfiziert werden. Sie sind im Vergleich um mehr als 50 Prozent günstiger.

Fischer E-Bikes gehören zu den „preiswerteren“ Modellen auf dem Markt, eignen sich aber gut für Gelegenheitsfahrer oder innerstädtische Pendler für geringen Strampel-Aufwand, auch eine größere Tour ist hiermit gut machbar. Richtige Profi-E-Bikes sind ob der derzeitig hohen Nachfrage unter Umständen schwer zu bekommen – generell musst du hier mit einem mittleren vierstelligen Betrag rechnen. Hier zeigen wir, was du beim E-Bike-Kauf beachten musst.

Geschenke-Aktion bei Saturn

Bei Saturn läuft anlässlich des 60. Geburtstags der Marke eine Geschenke-Aktion. Zu jedem Aktionsprodukt gibt es ein weiteres, passendes Produkt gratis dazu. Dadurch ergeben sich interessante und auf den zweiten Blick richtig gute Deals. Hier haben wir die Aktion gesondert unter die Lupe genommen.

Ist kein passendes Geschenk-Produkt dabei, gibt es bei einigen Produkten auch einen Gutschein, um das „Geschenk“ selbst auszusuchen. In wenigen Fällen ist das Geschenk auch ein Extra-Rabatt, der erst im Warenkorb abgezogen wird.

Eines der Top-Angebote der Aktion kommt aus dem TV-Bereich und beinhaltet den Samsung QLED-Fernseher GQ65Q80A. Der 4K-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale kostet im Angebot 1.255 Euro. Geschenkt dazu gibt es einen 150-Euro-Coupon für das Saturn-Sortiment.

→ Hier geht’s zur kompletten Aktion

100 Euro Sofortrabatt auf Haushaltsgeräte, Gratis-Lieferung und Finanzierungs-Angebot

Unter dem Motto „3-Fach-Vorteil“ bewirbt MediaMarkt die immer noch gültige Aktion rund um Haushaltsgeräte. Vom Einbauherd bis zur Gefrierkombi oder Kaffeemaschine sind hier zahlreiche Produkte gelistet. Für den Sommer womöglich gut zu gebrauchen: Auch Klimaanlagen sind in den Angeboten vertreten. Aber worin besteht nun der beschworene Dreifach-Vorteil?

Einerseits – das ist am plakativsten und macht die Aktion interessant – gibt es bei Geräten ab 499 Euro einmalig 100 Euro Extra-Rabatt. Der wird dir erst im Warenkorb abgezogen, Preissuchmaschinen erkennen das Angebot daher nicht. Der zweite Vorteil betrifft die Lieferung: Auch bei großen Geräten wie Kühlschränken oder Einbauware ist die Standardlieferung (ohne Einbau) kostenlos – ebenfalls ab einem Preis von 499 Euro. Normalerweise kostet der Versand hier rund 40 Euro. Der dritte Vorteil betrifft die Finanzierung. Willst du ein teures Gerät nicht sofort komplett bezahlen, bietet MediaMarkt hierfür die Möglichkeit der Null-Prozent-Finanzierung an – die Laufzeit beträgt dann 20 Monate.

Die gesamte „3-Fach-Vorteil“-Aktion gilt noch bis zum 14. Juli. Allerdings besteht die Gefahr, dass besonders gefragte Artikel schnell ausverkauft sind.